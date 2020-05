¡Coronavirus ataca a niños! Fauci: COVID-19 es un peligro para los pequeños porque no son inmunes (Video)

Hace poco se observó en el estado de Nueva York que más de 60 niños fueron hospitalizados por presentar un síndrome inflamatorio muy peligroso que podría estar relacionado con el coronavirus, así lo informó un vocero de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., ahora el doctor Anthony Fauci también comenta que hay que tener cuidado con los más pequeños.

El epidemiólogo principal del gobierno de los Estados Unidos, doctor Anthony Fauci, declaró que reconocía no saber todo sobre el coronavirus, por ende «aunque el virus hasta ahora ha afectado más a adultos de avanzada edad, se debe ser muy cuidadoso con los niños«, así lo dio a conocer laopinion.com.

Durante una presentación ante el Senado a través de una videoconferencia, Fauci aseveró, “basado en datos, los niños en general responden mucho mejor que los adultos y los ancianos, sobre todo aquéllos con condiciones previas. Pero soy muy cauteloso, y humildemente digo que yo no lo sé todo sobre la enfermedad”.

Dr. Fauci to Sen. Rand Paul on COVID-19:

Based on data, children generally do "much better than adults and the elderly, and particularly those with underlying conditions. But, I am very careful, and hopefully humble, in knowing that I don't know everything about this disease." pic.twitter.com/6vtcdFYN1i

— PBS NewsHour (@NewsHour) May 12, 2020