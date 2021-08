Dos buzos murieron después de sufrir una enfermedad por descompresión frente a las Bahamas, según un medio de comunicación local.

The Bahamas Press informó que el incidente ocurrió en Rose Island, al este de Paradise Island, el sábado por la tarde.

Según el informe, las víctimas estaban buceando cuando sufrieron la compresión de los pulmones, también conocida como “las curvas”. Ocurre cuando un buzo asciende a la superficie demasiado rápido.

“Tres hombres estaban pescando cerca de Rose Island, cuando dos salieron de una inmersión con su captura. Mientras se dirigían a otro lugar, uno de los buzos se derrumbó. El capitán del barco prestó primeros auxilios”, explicó el reportero Jared Higgs a través de su cuenta en Twitter.

Agregando “el otro buceador se dio cuenta de que su compañero podría haber estado sufriendo de falta de descompresión y se zambulló en el agua para intentar descomprimirse. Momentos después, el capitán del barco lo vio flotando en el agua. Tomó su cuerpo, llevó a ambos hombres a la orilla donde EMS los declaró muertos”.

Police: A diving accident left 2 men dead on Saturday. Three men were fishing near Rose Island, when 2 came up from a dive with their catch. As they moved on to another spot, one of the divers collapsed. The boat’s captain rendered first aid. 1/2

— Jared Higgs (@JHiggslive) August 29, 2021