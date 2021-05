En un video que fue divulgado en las redes sociales, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, LE envió un mensaje contundente y demoledor a Diosdado Cabello.

Otero indicó lo siguiente: “Con honor y con la frente en alto hoy puedo decirle a todos los venezolanos que no vendí El Nacional desechando una oferta del régimen de millones de dólares”.

“Teniente Diosdado Cabello, el problema es que tú partes de la creencia que en Venezuela todos tenemos precio y no valores. Te equivocaste conmigo. La familia de El Nacional tiene virtudes, tenemos principios, por eso. El Nacional ni se compra ni se vende”, agregó.

Atraco a mano armada, denunció Otero

El presidente de El Nacional expresó que el embargo ejecutado por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue una afrenta contra trabajadores y lectores del medio de comunicación.

“Vimos horrorizados como robas El Nacional. Un atraco a mano armada. Las imágenes en las redes muestran cómo a punta de fusiles desalojan a los trabajadores de la sede”, reportó ElNacional

“Diosdado, ¡qué descaro! Tú que utilizas los espacios de la televisión de todos los venezolanos, mazo en mano, sin ética ni respeto a las leyes, como todo un guapetón de patotas, insultas, mancillas, difamas e instigas el odio, y ahora sales reclamando respeto”, dijo.

Recalcó que Cabello le ha hecho mucho daño al país y a los venezolanos. “¿De verdad te sientes dueño de Venezuela? Quiero que entiendas, Diosdado, que los medios de comunicación son el emblema de la libertad en contra de la dictadura, por eso nos queda claro que le tienes más miedo a los periodistas que a las bayonetas”, señaló Otero.

“Tú, que tanto hablas de daño moral, te pregunto: ¿por qué no demandaste a Leamsy Salazar, quien era tu jefe de seguridad, y llevó la denuncia y te acusa en Estados Unidos de prácticas delictivas? ¿Por qué no demandas al diario ABC, que fue el medio que dio la primera noticia sobre tus andanzas? ¿Por qué no has demandado a la DEA, que mantiene una recompensa por tu captura?”, insistió.

Sabotear el diálogo

Otero habló de las negociaciones que adelantan la oposición y Nicolás Maduro e increpó a Cabello. “Qué casualidad, que en este momento cuando se intenta un diálogo más con el concurso de la comunidad internacional tú sales con esta emboscada. Que contradicciones y paradojas, que se hable de negociaciones mientras tú montas esta salvajada. ¿Es que le estás saboteando el diálogo a tu compañero Maduro?”, puntualizó.

“Teniente Diosdado Cabello, creemos que no solo la justicia divina se encargará de ti, también llegará el momento en que la justicia terrenal te alcance”, concluyó Otero.

La demanda y el embargo

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro declaró procedente la segunda fase del avocamiento solicitado por el abogado Alejandro Castillo, apoderado judicial de Cabello, y ordenó a El Nacional el pago de 237.000 petros, poco más de 13 millones de dólares ($ 13.366.800), calculados al momento del pago, como indemnización por daño moral. El petro equivale a 56,40 dólares aproximadamente.

Es de recordar que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 31 de mayo de 2018, dictó sentencia definitiva, declarando con lugar la demanda de daño moral incoada, y condenando a El Nacional al pago de la suma de 1.000 millones de bolívares como indemnización y ordenó la indexación judicial del monto condenado, lo que a la fecha, según la sentencia, serían 31.843.014.940.710 bolívares.

La medida de embargo ejecutivo a la sede de El Nacional se ejecutó el pasado viernes 14 de mayo.