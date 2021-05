Este lunes se celebra el Día de los Caídos o Memorial Day, acá en Estados Unidos, una de las 10 fechas festivas que se conmemora durante el año.

Por tal motivo algunos establecimientos abrirán sus puertas de manera regular, mientras que otros estarán cerrados.

Entre los sitios que no abrirá sus puertas se encuentra las entidades federales, que conmemorarán este día.

El Servicio postal tampoco estará laborando durante este día festivo, en el que se le rinde homenaje a los héroes norteamericanos en las guerras.

Las instituciones educativas públicas, que a pesar que han trabajado a media debido a la pandemia del Covid-19, tampoco tendrán actividades este lunes.

Going shopping? These stores and restaurants will be open on Memorial Day.https://t.co/swZ6fE5kiA

— USA TODAY (@USATODAY) May 28, 2021