Sus Majestades los Reyes realizan la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, Patrón y Protector del Reino de España, en la Iglesia de San Matiño Pinario (Santiago de Compostela)