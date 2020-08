All in consiste, en el póker, en apostar todas las fichas en una sola apuesta. Es una modalidad sin límite en la que un jugador puede apostar cualquier cantidad dentro de su stack de fichas, es decir, de la cantidad de dinero que tiene para jugar.

Por María del Carmen Taborcía

Si decide apostarlo todo el jugador estará all in, poniendo en riesgo todas sus fichas. Se refiere a que está poniendo todas (all) sus fichas dentro (in), gráficamente está situando todas sus fichas en la zona interior de la mesa donde se realizan las apuestas.

Se puede decir que el recurso de esta apuesta máxima es excepcional, en el cual se está arriesgándolo todo. Aunque por otro lado, es una apuesta con mucha presencia, que permitirá al apostador hacer una demostración de fuerza para intimidar a sus rivales.

Hay dos maneras de ir all in: ya sea porque un jugador decide apostar la totalidad de sus fichas, o porque un rival haga una apuesta igual o mayor a la realizada por el primero.

La expresión all in ha extendido su uso a otras áreas, se utiliza para explicar que uno está enteramente comprometido con algo y también de manera coloquial, para explicar que uno está fundido, cansado, abatido.

Podría ser aplicable también a la situación particular por la que está atravesando la Nación española.

Mientras el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha reclamado que el Rey Felipe VI comparezca en la Cámara Baja para explicar la “huida” del rey emérito, Juan Carlos I, al extranjero; sus socios políticos en el gobierno, a través de su presidente, Pedro Sánchez, defienden que las conductas irregulares “comprometen a su responsable y no a la institución” y ha asegurado que el PSOE se siente “plenamente comprometido” con el pacto constitucional en todos sus “términos y extremos”.

Los periódicos españoles han estado publicando nuevos detalles sobre la gestión opaca de dinero entregado por Arabia Saudita al antiguo jefe de Estado, que abdicó tras sonados escándalos en junio de 2014 en favor de su hijo. La Justicia, tanto en Suiza como en España, centra su investigación en 100 millones de dólares que Juan Carlos, habría recibido secretamente de ese país en una cuenta suiza en 2008.

Por un lado el llamado “exilio” del exmonarca podría calmar las aguas turbulentas que asedian a la corona española; por el otro, el respaldo dado por el presidente del Gobierno a la monarquía intenta evitar otro zarandeo a su administración luego de lo atravesado en el escenario de la pandemia.

Pareciera que ambas partes se encuentran en all in; apostando todas sus fichas para que las andadas del emérito no les ocasione daño y puedan ganar la mano.

@taborciamaria

Abogada y Escritora

María del Carmen Taborcía es abogada y escritora argentina, con estudios en comercio exterior y mediación. Ha sido docente universitaria y conductora y moderadora de programas radiales en su natal Buenos Aires. Es la autora de Poesía en los Tilos entre otros libros.

Otros artículos de esta autora: