Como toda mamá feliz de mostrar a su pequeño, sobre todo porque es el primer día de clases, la princesa Kate Middleton usó su pasión por la fotografía para captar la imagen del pequeño príncipe Louis justo el día de su tercer cumplaños.

Moviéndose solo en la bicicleta de equilibrio sin pedales, el pequeño va portando su mochila mientras es llevado hasta la exclusiva guardería.

El príncipe Louis posó para la foto antes de irse para el primer día en la Escuela Infantil Willcocks en Kensington y también las cuentas de redes sociales de los herederos de la corona británica lo mostraron.

El pequeño Louis sigue los pasos de la princesa Charlotte, que también asistió a Willcocks antes de comenzar la escuela.

El niño es el menor de los príncipes William y Kate, de Inglaterra, junto a sus hermanos el príncipe George de siete años, y su hermana, la princesa Charlotte que cumplirá seis años el próximo mes.

Hard to believe, but little Prince Louis turns three on Friday! To mark his big day, the Duke and Duchess of Cambridge have issued a new photograph taken at Kensington Palace on Wednesday by Kate shortly before his first day at The Willcocks Nursery School. pic.twitter.com/ltwAAYogab

— Rebecca English (@RE_DailyMail) April 22, 2021