A través de su cuenta de Twitter, la congresista estadounidense María ElviraSalazar recordó que “hoy se cumple un mes desde que estallaron la protestas masivas del 11 de julio en contra de la dictadura asesina de Cuba”.

En ese sentido, la legisladora denunció que más de 800 personas se encuentran presas por expresarse en contra del régimen Castrista que se ha dedicado a pisotear al cubano por 62 años, reportó Twitter.

En otra publicación, la reconocida expresentadora de televisión sostuvo que existe un alto número jóvenes que se identifican con ideas marxistas, vinculadas al socialismo y comunismo, por lo que pidió al gobierno de los Estados Unidos continuar educando a los niños y niñas sobre la realidad de las corrientes izquierdistas.

Socialism is the failed idea that never dies. More than half of Generation Z would vote for an ideology rooted in oppression. We must educate young Americans on the realities of socialism, and the destruction that it causes. #SocialismFails pic.twitter.com/cJ2JDvLyOo

