La congresista, María Elvira Salazar asistió a la manifestación en Miami este sábado 31 de julio, para mostrar su apoyo al pueblo de Cuba así como también, a Venezuela y Nicaragua.

Por rdes sociales Salazar dijo lo siguiente: “¡Lo único que queremos es LIBERTAD y el fin de las dictaduras!”, escribió Salazar en Twitter junto a los hashtags #SOSCuba, #SOSVenezuela y #SOSNicaragua.

La congresista estuvo acompañada de los legisladores Mario Díaz-Balart y Carlos Gimenez durante la concentración de este sábado. También asistió la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, el alcalde Francis Suárez y diversos artistas.

Según reseña ADN Cuba, en su lucha por lograr que la Casa Blanca ejecute acciones contundentes contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, la congresista María Elvira Salazar pidió a sus colegas y al “Black Caucus” que le ayuden a enviar un mensaje a la Administración de Joe Biden.

Durante una entrevista con Fox News, Salazar afirmó que las protestas contra la dictadura cubana y la brutal represión a los manifestantes, tienen características similares con el movimiento Black Lives Matter, en Estados Unidos.

Desde que iniciaron las protestas en Cuba el domingo 11 de julio, la congresista solicitó a Biden que pidiera a los países democráticos del mundo que hicieran una declaración en favor del pueblo cubano.

🚨#SOSCuba The people of #Cuba🇨🇺 only want one thing: FREEDOM! pic.twitter.com/3sETyQ17Ju

— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) August 1, 2021