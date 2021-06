Hace una semana, Martín Tuirán, vicepresidente de Entérate Insurance, una compañía de seguros que cuenta con más de cuatrocientos agentes, recibió en Aruba el reconocimiento anual de Allianz Group, que lo posiciona como uno de los líderes en ventas en el negocio de seguros en Florida. Sin embargo, la foto que lo presenta exitoso hoy en día tiene detrás una historia de lucha incansable que Tuirán logró transformar con liderazgo, conciencia, hábitos y la práctica de la felicidad en su vida personal y profesional.

“Seguramente has pasado por momentos duros y quizá piensas que es el final. Te entiendo, porque yo también pasé por lo mismo. Puedo decir de forma literal que nadé y nadé en una piscina llena de tiburones, donde pensé que me ahogaría como un pez pequeño. Estuve indocumentado diez años en Estados Unidos, viví dos divorcios y por muchos años sentí que nunca saldría de la bancarrota. En esos procesos de aprendizaje, toqué fondo. A eso hoy yo le llamo la vida consciente, que me llevó a encontrar un mentor, que creyó en mí y, con la aplicación del liderazgo, juntos construimos un equipo de trabajo alineado al mismo propósito. Ese es uno de los secretos del éxito en nuestro modelo de negocios”, explicó Martín Tuirán.

Y es que con la pandemia se vino una nueva era del liderazgo, donde innegablemente toma protagonismo trascender con negocios para entender la importancia de ser conscientes, aplicar la intención desde jóvenes, la inteligencia emocional y combinarlos con hábitos y rituales diarios de felicidad para trabajar con más pasión por las metas propuestas.

“Esa combinación de éxito en el trasegar diario donde se tiene que combinar vida personal y finanzas. Las responsabilidades de equipo se logran cuando entendemos que para ser líder hay que tener intención de serlo”, afirma Martín Tuirán.

Esto se logra con la práctica de rituales diarios como:

-Predica con el ejemplo

-Conviértete en coach de alguien que no sepa lo que tú sabes

-Afronta los problemas con entusiasmo

-Desconéctate frecuentemente para conectar mejor

-Invita a la participación

-Escucha para aprender

-Comunica tus expectativas a su debido tiempo

-Toma notas

Las personas y empresas que no estén dispuestas a aplicar el liderazgo consciente en sus vidas y equipos, están destinadas a desaparecer. Luego de lo que experimentamos a nivel mundial en 2020, es importante compartir creencias, optimismo, visión, propósito y un plan que además vaya acompañado de transparencia para inspirar con entusiasmo y confianza.

El liderazgo consciente además tiene un gran ingrediente: la inclusión como parte de la gestión, que da rienda suelta y acepta las capacidades de todas las personas, acogiendo todos los niveles, siendo pluralista y empoderando a romper el molde tradicional que aporta innovación a los modelos de negocios y equipos de trabajo.

“Sumado a ello es clave en este estilo de liderazgo aplicar el agradecimiento como herramienta de crecimiento”, dice Tuirán, creador de la Fundación Contestando tu Oración, una organización que provee cuidados y alimentación adecuada a niños y jóvenes de bajos recursos, desplazados por la guerrilla en Colombia.

“No importa lo que hayas vivido. Eso más bien tómalo como una herramienta de vida, no como una forma para responsabilizar a los demás. Porque, al final del día, te conviertes en un perdedor. Lo que te convierte en un perdedor no es lo que vives, sino lo que haces con lo que vives. Siempre podemos revertir los problemas y jamás darnos por vencidos. Yo pude construir mi propio camino con el liderazgo consciente”, puntualizó el vicepresidente de Entérate Insurance.

Acerca de Martín Tuirán

Vicepresidente de Entérate Insurance, una firma de planeación financiera y seguros de vida con más de diez años. Martín lidera un equipo de más de cuatrocientos agentes de seguros y ha obtenido premios internacionales en el área de ventas. Es el encargado de entrenar y empoderar a asesores de vida y salud, proporcionándoles herramientas necesarias para que sirvan con excelencia a sus clientes. Tuirán es constante invitado en los medios de comunicación, tales como CNN, Univisión, el Nuevo Herald y La Opinión, entre otros.

