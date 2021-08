El padre de Britney Spears renuncia a ser su tutor legal tras 13 años.

De acuerdo con documentos entregados a la Corte Superior de Los Ángeles, la abogada del padre de Britney Spears confirmó que está de acuerdo con delegar esa función a otra persona.

Jamie Spears, el padre de Britney Spears, renunció a seguir como tutor legal de la cantante, un cargo que ostentaba desde hace más de 13 años y por el que llegó a controlar todos los aspectos de su vida.

En unos documentos entregados este jueves en la Corte Superior de Los Ángeles, la abogada del padre de la artista confirma que está de acuerdo con delegar esa función a otra persona, lo que no anularía la tutela de Britney pero dejaría fuera de la misma a su familia.

“Sin embargo, aun cuando el señor Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio como tutor sea lo mejor para ella”, indica el documento, cuyo contenido por difundido primero por el diario TMZ y confirmado después por la revista Variety.

Desde hace poco más de 13 años, Britney Spears se encontraba bajo tutela legal por parte de su padre, Jamie Spears, quien se encarga de controlar desde sus finanzas hasta vida personal, por esto, la estrella pop se quiere deslindar y retomar el control completo de su vida, lo que se impulsa en redes sociales con el hashtag #FreeBritney (Britney libre).

Una carrera brillante y prometedora Britney Spears nació en 1981 y desde muy pequeña, participó en el programa de televisión The Mickey Mouse Club con Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling, y apenas 5 años después, en 1997, firmó su primer contrato discográfico, y lanzó su sencillo Baby One More Time que formaba parte del álbum del mismo nombre publicado 1999. La carrera de Spears crecía, lanzó su segundo álbum en el 2000; fue invitada en el Super Bowl en 2001 y protagonizó su primera película, Crossroads. En 2005 ganó su primer y único Grammy por Toxic. Comienzan los problemas Sin embargo, en 2007 entró en dos ocasiones a rehabilitación y después se rapó el cabello en Los Angeles. Tras ello, perdió la custodia de sus dos hijos. En ese mismo año, cantó Gimmie More en los MTV Music Awards, pero la audiencia afirmó que no se le notaba bien. En 2008, las cosas comenzaron a tomar un nuevo rumbo, pues hospitalizaron a Britney en dos ocasiones por motivos psiquiátricos, y le impusieron una tutela judicial en la que su padre, Jamie Spears, y un abogado tomaron el control de sus asuntos comerciales e incluso personales.

En 2020, un abogado de Britney pidió que se sustituya a su padre como tutor. Ya en 2021, se publicó el documental Framing Britney Spears, que atrajo una mayor atención sobre su carrera y la tutela, la cantante expresó en Instagram que no terminó de ver el documental por sentirse “avergonzada por la exposición extrema” y admitió haber llorado por dos semanas. En abril, Spears pidió dirigirse personalmente al tribunal que lleva su tutela.

El movimiento en redes sociales de #FreeBritney comenzó a crecer y finalmente habló ante éste el pasado 23 de junio, este día, la cantante expresó que lo único que quiere es recuperar su vida; admitió estar traumatizada por ello, no poder dormir, ser infeliz y llorar diario.