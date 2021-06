Los ácidos grasos omega-3 no solo son beneficiosos para el cerebro. Además de respaldar funciones cognitivas clave y reducir la inflamación (entre otros efectos positivos ), una nueva investigación dice que algunos de estos ácidos grasos también pueden ayudarlo a combatir una de las enfermedades más mortales que existen.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Cell Metabolism encuentra que uno de los tres principales ácidos grasos omega-3 , el llamado ácido docosahexaenoico (DHA), puede destruir las células cancerosas. Yvan Larondelle, Ph.D., quien co-supervisó la investigación, explicó en una entrevista con Eat This, Not That! que cuando las células tumorales cancerosas comen DHA y otros ácidos grasos altamente insaturados (HUFA), se vuelven adictas. Esta acumulación de ácidos grasos puede matar las células tumorales, casi como un veneno, explica Eatthis.

NoticiasRelacionadas No hay contenido disponible

“La buena noticia es que el DHA y los otros HUFA no son tóxicos para las otras células”, dijo Larondelle. Entonces, básicamente, estos ácidos grasos atacarán las células cancerosas, pero dejarán ilesas a las células sanas. Aparte de los suplementos, el DHA se puede encontrar en el pescado, las algas y las algas.

Si desea entrar en el meollo de la cuestión, las células tumorales pueden almacenar un poco de DHA en su interior sin sufrir ningún daño. Pero, cuando el cuerpo trata de digerir demasiado ácido graso, conduce a un proceso llamado peroxidación, que es lo que los vuelve venenosos para los tumores. Más específicamente, conduce a un tipo de muerte celular llamada ferroptosis. ¿Significa esto que los suplementos de ácidos grasos curan el cáncer? No, dicen los expertos, pero pueden ayudar.

“El cáncer no se curará con pastillas de DHA de venta libre, pero nuestro trabajo indica que el DHA puede ser de interés para complementar los tratamientos contra el cáncer”, dijo el co-supervisor Olivier Feron, Ph.D. En otras palabras, los suplementos de DHA podrían brindar apoyo adicional para prevenir o tratar el cáncer. Por supuesto, siempre es una buena idea asegurarse de que su médico diga que es seguro tomar cualquier suplemento, especialmente mientras toma otros medicamentos.

“Se necesitan más investigaciones, pero mientras tanto, las personas no deben dudar en comer un poco más de DHA de alimentos naturalmente ricos pero seguros o de complementos alimenticios bien controlados”, agrega Larondelle.

Si bien el primer alimento rico en omega-3 que probablemente le viene a la mente es el salmón, Feron advierte que no debe comer demasiado pescado. “[Ellos] pueden contaminarse con metales pesados”, agrega.