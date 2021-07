Los comentarios entre el reencuentro de Guillermo y Harry aumentaron y cientos los curiosos que se acercaron a las puertas del Palacio de Kensington. Muchos conscientes de que cada gesto se analizará hasta la extenuación, los duques han tirado de discreción y en el acto solo han estado presentes un fotógrafo y un cámara. En las imágenes de la ceremonia se aprecia a los hermanos caminando juntos y llegando a la vez a los jardines de Kensington, informa Huffpost.

Prince William and Prince Harry have unveiled a statue of their mother, Diana, Princess of Wales, in the Sunken Garden at Kensington Palace on what would have been her 60th Birthday (📷 @domlipinski) pic.twitter.com/0jkyuGhOyN

