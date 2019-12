Roger Rivero: 2020 Volvo V60 Cross Country, capaz, hermoso y muy capaz

El invierno es Suecia es crudo, muy crudo. Recuerdo una mañana que, de camino a la estación de metro o Tunnelbanan como allí le llaman, tiré con dolor el cigarrillo que fumaba, cuando solo estaba por la mitad. No me gustaba fumar con los guantes puestos, pero los dedos de mis manos eran incapaces de soportar los -25 grados Celsius de temperatura. El frío venció al vicio.

Por Roger Rivero

Para esas crueles condiciones climáticas los suecos diseñaron al Volvo V70 Cross Country, que basado en el V70 estándar, fue presentado en el Auto Show de Frankfurt de 1997. La distancia adicional del suelo, tracción total, además de una variedad de piezas de acabado específicas para Cross Country, lo hicieron desde entonces un favorito para los que aman la vida activa o habitan en lugares con climas crudos.

Al 2020 llega el V60 Cross Country completamente rediseñado, capaz, hermoso y muy competente de combinar lo mejor de dos mundos, el de las vagonetas o wagons y el de los SUV’s

Desde afuera

Los Volvos, sobre todo el modelo 200, que se vendió desde la década de los setentas hasta los noventas, bien se ganaron el mote de “ladrillos” o “cajas de zapatos” con ruedas, por sus formas cuadradas y de escasa ergonomía. Volvo a evolucionado mucho, y el V60 es para muestra un buen botón.

El V60 Cross Country luce un aspecto nítido y sofisticado, y Volvo trata de diferenciarlo no solo con más altura de suelo y una posición de manejo más elevada, también adiciona buena cantidad de molduras de color carbón, que insinúa sus capacidades para cuando la carretera termina.

Por dentro

El interior del V60 Cross Country es parecido al de los otros productos de Volvo, destacados por un diseño limpio enraizado en el minimalismo escandinavo, con atrayente vestido con materiales de primera calidad. El cuero disponible en tres tonos es estándar, y se puede optar por cuero de primera calidad o inserciones de tela ecológica con un patrón de diseño a cuadros.

Los asientos de Volvo gozan de excelente reputación y no es gratuita. Pasar tiempo en ellos es agradable, y encontrar una posición de manejo adecuada que sea confortable no es difícil. El V60 Cross Country es más espacioso que antes. Un techo solar panorámico de vidrio ayuda a que la cabina parezca abierta y ventilada, y los adultos más altos pueden caber en el asiento trasero sin ningún problema. De hecho, cuando comparamos las especificaciones, el V60 Cross Country no es mucho más pequeño por dentro que el V90 Cross Country más caro.

Equipamiento y seguridad

La bien ganada reputación de seguridad de Volvo se mantiene intacta en el 2020 V60. El frenado previo a la colisión con detección de peatones, la asistencia para mantener el carril, el monitoreo de puntos ciegos, los sensores de estacionamiento y una cámara de 360 grados son estándar. Volvo también ofrece su tecnología Pilot Assist, que combina el control de crucero adaptativo y la tecnología de mantenimiento de carril para una conducción parcialmente autónoma.

Un sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil similar a una tableta con Apple CarPlay y Android Auto es estándar e Internet inalámbrico 4G está disponible.

Al igual que en cualquier otro Volvo nuevo, las tareas de información y entretenimiento y algunas de clima son manejadas desde esta pantalla por el software Sensus Connect, un sistema que algunos aman y otros detestan. Por un lado, Sensus es muy hermoso para la vista, su pantalla de estilo vertical de 9 pulgadas ofrece gráficos brillantes y nítidos.

Por otro lado, las múltiples páginas del sistema son algo difíciles de navegar, y requieren distraer la atención de la conducción en algunas ocasiones. Aumentar el tamaño de los iconos sería de gran ayuda, y espacio para hacerlo tienen sobrado en la pantalla.

En la carretera

Un motor turbo alimentado de 2.0 litros y 4 cilindros es el único que se ofrece en el V60 Cross Country. Produce 250 caballos de fuerza y ​​258 lb-pie. de torque, que es suficiente para el tamaño y peso de este vehículo. La transmisión es automática de 8 velocidades con tracción en las cuatro ruedas, y se puede elegir entre los modos de conducción Eco, Confort, Dinámico y Off-Road.

Si bien no me pegó contra el asiento cuando aceleré con fuerza, el despegue de este Volvo es entusiasta, y no encontré situación alguna en que se sintiera falta de poder. En la autopista es compuesto y con suficiente compostura en las curvas que puede sentirse animado. En un sendero de montaña lleno de rocas y surcos, el V60 Cross Country demostró estar listo para la acción, independientemente del entorno.

No tuve la oportunidad de probarlo en la nieve, pero colegas que lo han hecho me contaron que en ese ambiente el Cross Country también se muestra muy hábil.

El V60 Cross Country también viene con el Pilot Assist de Volvo, un sistema de conducción semiautónomo que le ayudará a mantener la velocidad según las condiciones del tráfico y mantendrá el automóvil dentro de las marcas del carril para que el conductor se relaje algo durante la conducción en la autopista.

En la gasolinera

22 millas por galón en la ciudad y 31 en la autopista para un promedio de 26.5 millas por galón o 8.88 litros cada 100km son números de consumo similares a los de sus competidores.

Para escoger

El 2020 Volvo V60 viene con cinco acabados, el base Momentum, R-Design, Inscription, Cross Country como el de nuestra prueba y el Polestar Engineered, que es otro ajuste completamente nuevo, y tiene un tren motriz híbrido enchufable. El más barato de los V60 comienza en los $39,650, mientras que Cross Country trae precio inicial de $45,100.

Los asientos traseros y el volante con calefacción son opcionales por $750, y si vive en un lugar de clima frio no piense dos veces en agregar la opción. El paquete de lujo de $2,200 agrega tapicería de cuero Nappa, asientos delanteros ventilados y de masaje y almohadillas laterales ajustables eléctricamente. El paquete Cross Country Pro cuesta $ 2,800 y viene con varios ajustes y adiciones a los asientos y control de clima automático de cuatro zonas.

El vecindario

No tiene mucha competencia este Volvo, y menos en Estados Unidos donde las vagonetas o wagons no son tan populares como en Europa. El BMW 3 Series Wagon, A4 Allroad Quattro y el Buick Regal TourX le hacen compañía.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.

