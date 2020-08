Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, fue detenido por cargos de fraude que tienen que ver con la estafa a los donantes para un plan de recaudación de fondos en línea llamado “We Build The Wall”.

Por redacción MiamiDiario

Los cargos estaban contenidos en una acusación revelada en el tribunal federal de Manhattan.

Los fiscales federales alegaron que Bannon y otros tres implicados “organizaron un plan para defraudar a cientos de miles de donantes” en relación con una campaña de financiación colectiva en línea que recaudó más de 25 millones de dólares (21 millones de euros) para construir un muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. .

En un comunicado, la fiscal federal interina Audrey Strauss dijo: “Como se alega, los acusados ​​defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero sería gastado en construcción.

“Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados ​​planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida. “

Según la acusación, Bannon prometió que el 100% del dinero donado se usaría para el proyecto, pero los acusados ​​colectivamente usaron cientos de miles de dólares de una manera inconsistente con las representaciones públicas de la organización.

La acusación decía que falsificaron facturas y falsos arreglos de “proveedores”, entre otras formas, para ocultar lo que realmente estaba sucediendo.

We Build The Wall originalmente promovió un proyecto para tres millas de postes para cercas en el sur de Texas que finalmente fue construido y financiado en gran parte por Fisher Industries, que ha recibido alrededor de dos mil millones de dólares (alrededor de € 1,69 mil millones) en fondos para contratos de muro.

Trump criticó recientemente esa sección del muro después de que mostrara signos de erosión, diciendo que “solo se hizo para hacerme quedar mal”, a pesar de que fue construido por sus partidarios.

Bannon dirigió el conservador Breitbart News antes de ser elegido para servir como director ejecutivo de la campaña de Trump en sus últimos meses críticos, cuando impulsó una estrategia de tierra arrasada que incluía destacar las historias de los acusadores del expresidente Bill Clinton.

