El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, le dió un ultimátum a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien es duramente criticado por la coalición internacional, por lo que le comunicaron cinco condiciones para levantar las sanciones que ha impuesto EEUU sobre Venezuela.

Dentro de las peticiones de EEUU, está la realización de elecciones libres y justas, el respeto hacia los derechos humanos y la libertad de prensa, así como la liberación de los presos políticos y el abandono a la persecución de la tolda chavista sobre los opositores, además del acoso a las organizaciones no gubernamentales.

El impasse que salpicó contra Maduro, se efectuó luego de que la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Julie Chung, hablara sobre el Programa Mundial de Alimentos, de la administración de Biden, a fin de ayudar a los venezolanos, a lo que el canciller chavista Jorge Arreaza, saltó con un comentario de rechazo para cuestionar las intenciones de ese país sobre los recursos de Venezuela.

Por su parte, Arreaza dijo que “si en EEUU están tan comprometidos a aliviar las dificultades, liberen los recursos de Venezuela que mantienen secuestrados en la banca internacional y levanten las sanciones criminales que generan sufrimiento a todos los venezolanos en medio de una terrible pandemia mundial”

Chung no se quedó con tal señalamiento, por lo que enseguida respondió: “Celebre elecciones libres y justas. Respete los derechos humanos y la libertad de prensa. Libere a todos los 323 presos políticos. Deje de perseguir a la oposición y Deje de acosar a las ONG”.

We welcome the agreement by @WFP to provide emergency food assistance reaching 1.5 million children in Venezuela. The U.S. remains committed to alleviating the Venezuelan people’s suffering. We hope this help quickly reaches those in need. https://t.co/j5PQmI3ql4

If the #US they are so committed to alleviating the difficulties, then it should the resources of #Venezuela that it has kidnapped in international banks and lift the criminal sanctions that generate suffering to all Venezuelans amidst a terrible world pandemic. https://t.co/RqP1vButFf

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 20, 2021