Para Conor McGregor su regreso ante Dustin Poirier no pudo ser de la peor forma, cayó lesionado al término del primer round en lo que fue una de las trilogías más esperadas de la UFC.

El irlandés tuvo que ser retirado en camilla después de fallar un puñetazo y, al dar un paso atrás, se le torció el tobillo de una manera impactante.

En un primer momento, los promotores dijeron después que McGregor sufrió la lesión en la parte inferior de la tibia y se esperaba que fuera sometido a cirugía el domingo. Reseñó Infobae.

Finalmente, tras más de tres horas en el quirófano, su mánager Audie Attar reveló algunos detalles de la lesión y el propio peleador anunció el tiempo que estará de baja a través de su cuenta de Twitter.

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless 🙏

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021