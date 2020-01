Disney dominó la industria del cine en 2019

Walt Disney Co. dominó la industria del cine y en 2019 nadie estuvo a la altura de este gigante del entretenimiento. Este fue el tercer año consecutivo donde las principales 10 películas proyectadas en cines de Estados Unidos y Canadá fueron secuelas, adaptaciones o cintas de superhéroes, según difundió apnews

Lo cierto es que en 2019 Disney dominó la taquilla estadounidense, logrando captar el 38% de la audiencia nacional.

Un estudio revela que los principales filmes del año fueron todos de Disney. Marvel Studios, de Disney, produjo el estreno de Sony Pictures “Spider-Man: Far From Home”.

De esta manera, Disney recaudó 13.000 millones de dólares en las taquillas en 2019.

Una vez que “Star Wars: The Rise of Skywalker” (724,8 millones acumulados hasta el domingo) logre alcanzar esa cifra, será la séptima del estudio en alcanzar los 1.000 millones en 2019. Las otras fueron “Avengers: Endgame” (la que más ingresos tuvo, con 2.800 millones), “The Lion King”, “Captain Marvel”, “Aladdin” “Toy Story 4″ y “Frozen II”.

Se trata de una participación de mercado sin precedentes. Disney se sumó filmes de 20th Century Fox, el estudio de 84 años que adquirió la empresa del ratón en marzo por 71.300 millones de dólares.

Sin embargo, datos de la firma Comscore revelan que a pesar del considerable poder de Disney, los ingresos en taquillas en Estados Unidos y Canadá bajaron 4,4% respecto del año pasado.

Un dato a considerar es que mientras la experiencia en la pantalla gigante se acorta, en la pequeña está creciendo. Los servicios de streaming proliferaron en 2019 con el lanzamiento del Apple TV Plus y Disney Plus. Amazon también modificó su estrategia de lanzamiento de estrenos. Netflix sacó su pizarra más ambiciosa, incluso un par de aspirantes a premios, con “The Irishman” de Martin Scorsese y “Marriage Story”, de Noah Baumbach, que se estrenaron en pocos cines. La llamada guerra del streaming se intensificará en 2020, cuando NBCUniversal lance su servicio Peacock y WarnerMedia debute con HBO Max.

Is this not what 2020 vision means? From #ToyStory 4 and Aladdin to #LizzieMcGuire and WandaVision, here’s a look into our future at the blockbusters and Originals coming to #DisneyPlus this year. pic.twitter.com/QHGMHat89n

— Disney+ (@disneyplus) January 1, 2020