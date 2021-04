En una reciente entrevista que dio el presentador chileno Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, confesó que en una oportunidad tuvo un impase con la cantante puertorriqueña Jennifer López (JLO).

Don Francisco indicó en el programa ‘Hoy Día‘, el show matutino de Telemundo, que el impase fue hace 30 años, cuando JLo acompañó a la familia Quintanilla quienes estaban promocionando la película de Selena.

Don Francisco confesó que JLo no hablaba español

El presentador quien tiene más de 60 años en la pantalla internacional, indicó que se sintió frustrado, porque Jennifer López hablaba poco español

“La entrevisté en ‘Sábado Gigante’, y me arrepiento siempre porque no me comporté bien con ella, porque no hablaba casi nada de español, ahora habla bastante español, y yo no tuve paciencia, no me comporté como debía, y de eso siempre me arrepentí porque no tenía por qué hacerlo”, les confesó Don Francisco.

Primera y única entrevista

Aunque el hecho ocurrió hace más de 30 años, esa fue la única vez que ambos personajes tuvieron contacto.

“Ella no quería volver, ni verme en pintura“, dijo el presentador.

Él espera que con esta remisión pueda volver a entrevistarla, y más en su programa que tiene de entrevistas de personalidades.