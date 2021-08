Apenas unos días después de que comenzara el año escolar con clases presenciales en el condado de Broward, el condado de Miami-Dade comienza el año 2021-22 este lunes con un mandato similar que requiere máscaras en el campus.

Aproximadamente 350,000 estudiantes en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade sienten temor mezclado con entusiasmo durante el primer día.

“Obviamente, es mejor para nosotros enseñarles aquí en persona que en forma virtual”, dijo Muriel Fernández, quien enseña tercer grado en la Escuela Primaria Hialeah Gardens.

El miércoles pasado, la junta escolar votó 7-1 para desafiar al gobernador de Florida Ron DeSantis y a la Junta de Educación del estado imponiendo un mandato de máscara obligatorio para los estudiantes y el personal en sus escuelas, uniéndose a los condados de Broward, Palm Beach, Hillsborough y Alachua para hacer máscaras obligatorias.

El viernes, el comisionado de Educación Richard Corcoran dijo que tanto Broward como el condado de Alachua deben cumplir con la orden ejecutiva de DeSantis que prohíbe tales mandatos antes de las 10 am del martes antes de que ambos condados puedan enfrentar sanciones.

“Sé que enmascarar a nuestros hijos es una imposición, pero cuál es la alternativa, cuál es la opción, cuál es el umbral del dolor en nuestra comunidad por la pérdida de un solo hijo”, dijo el miércoles pasado el superintendente Alberto Carvalho.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, se unió el viernes al Departamento de Policía de Miami para presentar un mensaje simple: planifique con anticipación y tómese el tiempo suficiente para llegar a la escuela con clases en el campus, detalló NBC.

