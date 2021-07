La hijastra de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, Ella Emhoff, empezó a causar furor a su llegada Francia, donde se realizará la Semana de la Moda en París.

Emhoff, de 22 años llegó a la pasarela el miércoles para el desfile Otoño / Invierno 2021/2022 de Balenciaga Couture.

Ella, quien es hija de Douglas Emhoff, quien está casado con Harris desde el 2014, llegó a la cita parisina con un traje negro de gran tamaño y un Chal.

Además de su cabeza totalmente rapada y unos lentes que cautivaron a propios y extraños.

Los expertos en moda, indicaron que Ella Emhoff, ha utilizado las conexiones de su madrastra Kamala Harris para estar en los grandes eventos de la moda mundial.

Pero esto parece ser otro rumor, debido que la joven modelo causó un gran impacto que originó que la empresa IMG Models le ofreciera un contrato antes de su llegada a Paris.

Eso ocurrió cuando estaba en la Semana de La Moda en Nueva York, en febrero, cuando lució un recuerden su abrigo de tartán Miu Miu y su vestido moiré burdeos de la diseñadora neoyorquina Batsheva Hay.

Btw people, here is Ella Emhoff modeling look number 7 in the @balenciaga #couture show. pic.twitter.com/Zgu9ZHZfmK

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) July 7, 2021