Este viernes el Senador de Florida Rick Scott se mostró bastante crítico con la administración biden en un comunicado luego de los reportes que indican que ha perdido contacto con más de un tercio de los niños inmigrantes liberados bajo su custodia, dejando a miles de estos niños desaparecidos en los Estados Unidos.

Y es que durante meses, el Senador Scott ha pedido al Presidente Biden y a la Vicepresidente Harris que aseguren la frontera de Estados Unidos y aborden la crisis humanitaria y de seguridad nacional causada por sus políticas fallidas de amnistía y fronteras abiertas, dio a conocer Miami Mundo.

En 2018, la entonces Senadora Kamala Harris calificó los informes de 1.500 niños inmigrantes que no se reportaron ante la administración como “extremadamente preocupantes”. Ahora, con casi 4.500 niños inmigrantes desaparecidos, está claro la Administración Biden-Harris es responsable de perder el contacto con el triple de lo que criticaron unos años antes.

El Senador Rick Scott dijo: “Joe Biden continúa demostrando que lamentablemente es incapaz de liderar nuestra nación y tomar decisiones en el mejor interés de las familias estadounidenses. En 2018, la “Zar de la frontera” de Biden, Kamala Harris, criticó repetidamente el manejo de la frontera sur por parte del Presidente Trump. Ahora, bajo su “liderazgo”, el número de niños inmigrantes con los que la administración ha perdido contacto se ha TRIPLICADO. La administración Biden y los demócratas en el Congreso no se preocupan por la frontera ni por proteger a los estadounidenses; están jugando con la seguridad de nuestras familias”.

La hipócrita "zar de la frontera" Kamala Harris y las políticas de amnistía y frontera abierta de la administración, le fallan a los americanos, empoderando a los carteles de la droga y dejando a miles de niños inmigrantes desprotegidos. Debemos asegurar la frontera AHORA. — Rick Scott (@SenRickScott) September 3, 2021

De igual forma scott comentó que: “El hecho de que Joe Biden y Kamala Harris no respeten la ley y la insistencia en implementar políticas fallidas de amnistía y fronteras abiertas no están funcionando; han creado la mayor crisis fronteriza que hemos visto en dos décadas. Esta administración está permitiendo que los carteles salvajes de la droga controlen nuestra frontera, permitiendo descuidadamente la entrada a millones de inmigrantes ilegales en nuestro país y una avalancha de drogas que está matando a los estadounidenses todos los días. Y ahora, sus peligrosas políticas están poniendo en riesgo a miles de niños inmigrantes. Debemos asegurar nuestra frontera AHORA y rendir cuentas de cada niño desaparecido bajo el manejo de esta administración. No podemos permitir que nuestro país continúe por este camino de destrucción”.