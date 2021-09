Después de una larga espera, este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de los exaltados al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas del año 2020 y el capitán de los Yankees, Derek Jeter fue uno de los galardonados.

Además de Jeter, quien ahora funge presidente de los Marlins de Miami, entraron al Salón de la Fama Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller.

Jeter fue inducido al Salón de la Fama con 396 de los 397 votos posibles de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, estando a un paso de la unanimidad, cosa que no dejó pasar hoy en su ceremonia. “Gracias a los escritores de béisbol, a todos menos a uno”, añadió muy sonriente, destacó El Fildeo.

"Thank you to the baseball writers…all but one of you…who voted for me"

– Derek Jeter pic.twitter.com/e1CagVJ772

— Yankees Videos (@snyyankees) September 8, 2021