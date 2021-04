La variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica puede “atravesar” hasta cierto punto la vacuna COVID-19 de Pfizer

Así lo revela un estudio realizado por los científicos israelíes. Para ello, utilizaron datos reales.

Un dato a considerar es que su prevalencia en el país es baja y la investigación no ha sido revisada por expertos.

El estudio, publicado el sábado, comparó a casi 400 personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19, 14 días o más después de haber recibido una o dos dosis de la vacuna, con el mismo número de pacientes no vacunados con la enfermedad.

Se comparó la edad y el sexo, entre otras características.

La variante sudafricana, B.1.351, constituyó alrededor del 1% de todos los casos de COVID-19 entre todas las personas estudiadas.

Ello según el estudio de la Universidad de Tel Aviv y el mayor proveedor de servicios sanitarios de Israel, Clalit.

Pero entre los pacientes que habían recibido dos dosis de la vacuna, la tasa de prevalencia de la variante era ocho veces mayor que la de los no vacunados: un 5,4% frente a un 0,7%.

Esto sugiere que la vacuna es menos eficaz contra la variante sudafricana, en comparación con el coronavirus original y con una variante identificada por primera vez en Gran Bretaña que ha llegado a constituir casi todos los casos de COVID-19 en Israel, dijeron los investigadores.

Adi Stern, de la Universidad de Tel Aviv, indicó que “encontramos una tasa desproporcionadamente mayor de la variante sudafricana entre las personas vacunadas con una segunda dosis, en comparación con el grupo no vacunado. Esto significa que la variante sudafricana es capaz, hasta cierto punto, de romper la protección de la vacuna”, dijo

TAU Prof. Adi Stern @SternLab describes her urgent work w/Israel's Health Ministry to curb #COVID19 . She heads one of 15 teams studying #Coronavirus at TAU. Want to help the Next Big Coronavirus Idea come out of TAU & #Israel ? Contact us: [email protected] #CoronaTAU pic.twitter.com/NrrJEHp10a

Los investigadores advirtieron, sin embargo, que el estudio sólo contaba con una pequeña muestra de personas infectadas con la variante sudafricana debido a su rareza en Israel.

Asimismo, señalaron que la investigación no pretendía deducir la eficacia general de la vacuna contra ninguna variante, ya que sólo analizaba a las personas que ya habían dado positivo en la prueba de COVID-19, y no las tasas de infección en general.

Maintaining supply of essential medications is crucial, especially during a global health crisis.

During the #COVID19 pandemic we collaborated with governments and hospitals to help ensure consistent access to our medicines – now and in the future.

— Pfizer Inc. (@pfizer) April 5, 2021