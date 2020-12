2020 fue un año en el que muchos partieron y el mundo del entretenimiento no escapa de una gran perdida de personalidades que con su talento dejaron un importante legado.

Por Redacción MiamiDiario

Nos cautivaron con su música, sus palabras, su actuación, su estatus y su personalidad. Algunos de los que nunca has oído hablar, pero reconocerás su trabajo tan pronto como lo veas u oigas.

Aquí está una mirada a las leyendas del escenario y la cultura pop que fallecieron este año:

Malik B, 47 años; Rapero y miembro fundador de The Roots.

Frankie Banali, 68; Baterista de la banda de heavy metal Quiet Riot.

Ronald “Khalis” Bell, 68; Cofundador y cantante del grupo Kool & the Gang.

Frank Bielec, 72; Diseñador de celebridades y estrella del programa de TLC “Trading Spaces”

Honor Blackman, 94; interpretó a Pussy Galore en “Goldfinger” y a Cathy Gale en la serie de espías de los 60 “Los Vengadores”.

William Blinn, 83; Guionista de los proyectos de televisión “Brian’s Song” y “Roots” y de la película del Príncipe “Purple Rain”.

Mark Blum, 69; Actor que protagonizó “Desperately Seeking Susan” y “Crocodile Dundee”.

Chadwick Boseman, 43 años; Interpretó a los iconos negros estadounidenses Jackie Robinson y James Brown antes de inspirar a las audiencias de todo el mundo como la real “Pantera Negra” en la franquicia cinematográfica de gran éxito de Marvel. Luchó en secreto contra el cáncer de colon durante cuatro años.

Wilford Brimley, 85; El actor de cine se convirtió en un personaje indeleble que aportó un encanto áspero, y a veces amenazador, a una serie de películas que incluían “Cocoon”, “The Natural” y “The Firm”.

Jeremy Bulloch, 75; Interpretó al original Boba Fett en dos películas de “La Guerra de las Galaxias”.

Edd Byrnes, 87; Interpretó a Kookie en “77 Sunset Strip” y al presentador de la pista de baile Vince Fontaine en “Grease”.

Zoe Caldwell, 86; cuatro veces ganadora del premio Tony.

John Callahan, 66; Conocido por interpretar a Edmund Grey en “All My Children”.

Earl Cameron, 102; Uno de los primeros actores negros que actuó en las principales películas británicas y desempeñó papeles secundarios para iconos del entretenimiento duradero como James Bond y “Doctor Who”.

Floyd Cardoz, 59; El ganador de “Top Chef Masters” y amado restaurador murió por complicaciones del coronavirus.

Mary Higgins Clark, 92; “Reina del suspenso” de la editorial.

Lynn Cohen, 86; interpretó a Magda en “Sexo en la ciudad” y el tributo a Mags en “Los juegos del hambre”: Catching Fire”.

Joanna Cole, 75; Autora cuyos libros “Magic School Bus” transportaron a millones de jóvenes en aventuras extraordinarias y educativas.

Sean Connery, 90; carismático actor escocés que alcanzó el estrellato internacional como el suave agente secreto James Bond y que luego abandonó el papel para labrarse una carrera ganadora de un Oscar en otros papeles escabrosos

Robert Conrad, 84 años. Actor rudo y polémico que protagonizó la popular serie de TV “El salvaje, salvaje oeste”.

Nick Cordero, 41; Estrella de Broadway conocido por sus papeles en “A Bronx Tale The Musical” y “Bullets Over Broadway” murió por complicaciones de coronavirus

Norm Crosby, 93; Deadpan mangler de la lengua inglesa que prosperó en los años 60, 70 y 80 como comediante de televisión, club nocturno y casino.

Ben Cross, 72; protagonizó la película ganadora de un premio de la Academia “Carrozas de fuego” e interpretó al padre de Spock, Sarek, en el reinicio de “Star Trek” en 2009.

Clive Cussler, 88 años; novelista y escritor de aventuras con ventas millonarias.

Charlie Daniels, 83; pionero de la música country y violinista más conocido por el éxito “The Devil Went Down to Georgia”.

Mac Davis, 78; cantante de música country que inició su carrera con los éxitos de Elvis “A Little Less Conversation” y “In the Ghetto”, y cuyos propios éxitos incluyen “Baby Don’t Get Hooked On Me”.

Spencer Davis, 81 años; guitarrista y director de banda británico cuyo grupo de rock homónimo tuvo éxitos en los años 60, incluyendo “Gimme Some Lovin'” y “I’m a Man”.

Olivia de Havilland, 104; dos veces ganadora del Oscar, más conocida como la amable Melanie en “Lo que el viento se llevó” fue también una luchadora fuera de la pantalla que desafió y desencadenó el sistema de contratos de Hollywood

Brian Dennehy, 81 años; Conocido por su amplia estructura, su voz estridente y su habilidad para interpretar a los buenos y a los malos con igual aplomo, Dennehy ganó dos premios Tony, un Globo de Oro y fue nominado a seis Emmys.

Tommy DeVito, 92; miembro fundador del Four Seasons de los años 60.

Chi Chi DeVayne, 34; Competidor en dos temporadas de “RuPaul’s Drag Race”.

Manu Dibango, 86; fusionó los ritmos africanos con el funk para convertirse en uno de los músicos más influyentes en la música de baile del mundo.

Joe Diffie, 61; Los éxitos de los 90 del cantante country incluyeron “Honky Tonk Attitude”, “Prop me up beside the Jukebox (If I Die)”, “Bigger Than the Beatles” y “If the Devil Danced (In Empty Pockets)”.

Kevin Dobson, 77 años. Conocido por sus papeles en los programas “Kojak” y “Knots Landing”.

Kirk Douglas, 103; Uno de los actores de la Edad de Oro de Hollywood protagonizó “Espartaco”, “Lujuria de vida” y docenas de otras películas.

Ja’Net DuBois, 74; Interpretó al vivaz vecino Willona Woods en “Good Times” y compuso y cantó la canción principal de “The Jeffersons”.

Justin Townes Earle, 38; Cantante y compositor fue un destacado intérprete de música de raíz americana conocido por su estilo introspectivo e inquietante.

Conchata Ferrell, 77; Se hizo conocida por su papel de Berta la ama de llaves en “Two and a Half Men” de la televisión después de una larga carrera como actriz de personajes en el escenario y en películas, incluyendo “Mystic Pizza” y “Network”.”

Con información de 9news