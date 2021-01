Como era de esperarse, algunos líderes latinoamericanos reaccionaron tras la toma de juramento de Biden:

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, publicó:

Today @JoeBiden takes office as the 46th U.S. President. His Administration will have the mission of healing the soul of the country and strengthening civic friendship.

The commitment to democracy, freedom and human rights recognizes no borders.

I wish President Biden the best.

