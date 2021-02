Nick Jonas sorprendió a la audiencia con su participación en Saturday Night Live este sábado 27 de febreo, donde tuvo un doble papel: anfitrión e musical, reportó msn

Laurance, que estaba justo detrás de Rocket durante la improvisación, dijo que sintió “una alegría desenfrenada por el hecho de que hubiera ocurrido algo tan fuera de lo común”

Agregó que “inmediatamente después de la función hubo muchas discusiones… había muchas cosas en marcha internamente con [el productor] Jean Doumanian y los censores y la NBC”

That’s the plan! Thanks for the note @regejean 💪🏼 @nbcsnl pic.twitter.com/la4XE2kkbn

— NICK JONɅS (@nickjonas) February 28, 2021