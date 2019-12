¿Oro en la avioneta que se estrelló cerca del aeropuerto de Caracas?

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, quien se encuentra en el exilio y ha denunciado sistemáticamente la violación de los derechos humanos que comente la dictadura de Maduro en esa entidad, denunció que en la avioneta que se estrelló cerca del aeropuerto de Caracas «Óscar Machado Zuloaga» -el pasado jueves- había un cargamento de oro.

Redacción MiamiDiario

Al enterarse de esa información a través de un titular del periódico regional El Progreso, editado en Ciudad Bolívar, (estado Bolívar) que decía: «Cae avión que despegó de Guasipati, con oro y nueve pasajeros, se espera lo peor», el diputado por el partido La Causa R, Américo De Grazia subió en su cuenta en Twitter, una foto de la primera página del diario con el siguiente mensaje:»20D Cae avión en Guasipati, cargado con cargamento de #OroDeSangre producto del Saqueo en el #ArcoMineroDeLaMuerte. Solo se registran malas noticias»

#20D Cae avión en Guasipati, cargado con cargamento de #OroDeSangre producto del Saqueo en el #ArcoMineroDeLaMuerte. Solo se registran malas noticias. pic.twitter.com/xk3kWHlkas — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) December 20, 2019

El portal Noticiero Digital entrevistó al diputado De Grazia, quien afirmó que la avioneta siniestrada el jueves 19 de diciembre estaba cargada con oro.

Cabe destacar que ese día fue noticia la caída de la avioneta King Air 100 matricula YV-110 que se estrelló en horas de la tarde, llegando al aeropuerto de Caracas, y dejó nueve fallecidos.

Uno de los motivos por el cual ese accidente llamó la atención es que venían varios empresarios relacionados con altos funcionarios políticos del régimen venezolano como Maikel Moreno (presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela) y Raúl Gorrin (empresario sancionado por corrupción por los Estados Unidos).

Además algunos de esos empresarios se encontraban presuntamente relacionados con notorios hechos de corrupción en Venezuela.

En la entrevista que De Grazia concedió a Noticiero Digital, aseveró, “La certeza de que estaba cargado con oro me la dan los compañeros de Guasipati, que conocen la situación. Ellos no pueden hablar, pero yo sí, y puedo decir que en efecto el traslado y los personajes están vinculados a nuestras minas y van tres días a la semana a buscar su oro”.

Según el diputado electo en el 2015 por los venezolanos, quienes murieron en el accidente aéreo estaban relacionados con personeros del régimen de Maduro «del más alto nivel».

De Grazia aseguró que la cantidad de oro que sale de la entidad oscila entre 10 a 70 kilos, destacó que no existe una cifra exacta, no obstante «la entrega es semanal una o dos veces a la semana porque ellos no solo trasladan el suyo».

El parlamentario por el estado Bolivar manifestó, «Nuestro interés justamente es desenmascararlos a ellos, y que la gente conozca cuál es el modus operandi. Así es como trasladan el oro, así es como se lo llevan, es como lo sacan, como lo contrabandean, es una red lamentablemente criminal«.

El asambleista venezolano cree que el régimen de Maduro no declarará a la opinión pública que en la avioneta había oro porque «no se lo van a dejar a otros que no sean militares, porque no van a mandar a cualquiera, ni aun siendo rescatista, y si es así, es seguramente con una pistola en la cabeza o le darán su parte y ya, y liquidan el negocio».

En cuanto a la veracidad de las fuentes, el legislador indicó que posee muchos contactos debido a su condición de diputado, agregó, «manejamos la fuente desde adentro y fueron los mismos que me permitieron denunciar la primera masacre, la de La Paragua, hecha pública el 26 de septiembre de 2006».

En la lista de personas fallecidas -extraoficialmente- se encuentran: Capitán Héctor Alemán, C.I.V-7.839.087; Copiloto Rafael Aristiguieta. Pasajeros: Mariano Díaz Ramírez, CIV-9.622.824; Marielbys Contreras CIV-25.090.681; Rafael Araujo CIV-17.928.597; Colina Daisy, CIV-7.495.442; Vivanco Humberto CIV-12.699.169; Ana María Fois. CIV- 20.589.607 y Alejandro Suegart CIV-12.479.91.

Cabe destacar que Mariano Díaz Ramírez, según el portal poderopediave.org, es un abogado presuntamente vinculado con la tribu judicial conocida como la «Banda de los Enanos«. En 2006 fue citado en calidad de testigo ante el Ministerio Público por la investigación del homicidio del fiscal Danilo Anderson.

Además a Mariano Díaz Ramírez, también se le relaciona con Raúl Gorrín, dueño mayoritario del canal de televisión Globovisión y presidente de la aseguradora La Vitalicia y sancionado por el gobierno de Estados Unidos por corrupción.

Según un reportaje del diario oficialista Últimas Noticias, Díaz y Raúl Gorrín fueron abogados de Álvaro Gorrín, empresario y expresidente del Banco Canarias, quien fue detenido por el Sebin, por contrabando y defraudación tributaria en lo que se conoció como caso Microstar.

El periódico El Universal informó que Mariano Díaz Ramírez fue denunciado ante el Ministerio Público en mayo de 2015 por lavado de dinero y narcotráfico, pero esa acusación no siguió su curso en la Fiscalía, que en ese momento estaba dirigida por Luisa Ortega Díaz.

Otro periodista que entrevistó a Américo De Grazia con respecto a la relación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro con la extracción ilegal del oro, fue el venezolano David Placer.

Adicionalmente, en horas de la ma ñ ana del sábado, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) trasladó al periodista y vicepresidente de El Universal, Elides Rojas, a su sede ubicada en Caracas para que declarara por un tuit que colocó en su cuenta personal en la que opinaba sobre los pasajeros del avión siniestrado.

AlertaSNTP | Fuerzas policiales del régimen de Maduro citan al colega periodista Elides Rojas (@ejrl) por un tuit publicado. Nuevo intento de silenciar a los periodistas críticos y acabar con la opinión disidente. No lo lograrán. #21Dic pic.twitter.com/tgBC1TWZBJ — SNTP (@sntpvenezuela) December 22, 2019

El periodista fue dejado e libertad a las 2:30 am del día domingo.

Ese mismo día el diputado Américo De Grazia colocó en su cuenta en Twitter, un video y escribió: «Así me comentan ,fue rescatado el cárgamento de #OroDeSangre que traía el avión siniestrado, proveniente de #Guasipati. Después de 200 años de independencia, no hemos podido arraigar la cultura colonialista del extractivismo y el Saqueo. Se requiere algo más que leyes y decretos».

Así me comentan ,fue rescatado el cárgamento de #OroDeSangre que traía el avión siniestrado, proveniente de #Guasipati. Después de 200 años de independencia, no hemos podido arraigar la cultura colonialista del extractivismo y el Saqueo. Se requiere algo más que leyes y decretos. pic.twitter.com/JBicVI0JMR — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) December 22, 2019

Ésta noticia está en desarrollo.

También le puede interesar:

Embajador Vecchio afirma que el objetivo de Maduro es sabotear la reelección de Guaidó

Desmienten muerte de exmilitar en levantamiento en Venezuela

EEUU afirma que no hay condiciones electorales en Venezuela