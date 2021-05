La controversial Pink habló sobre su primera relación con una mujer, y señaló que su novia terminó quedándose con su hermano, Jason Moore, reportó UsMagazine.

Después de que un fan le preguntara a la cantante de “So What”, de 41 años, si alguna vez se había “metido a nadar en el estanque de las mujeres” durante una aparición en Watch What Happens Live With Andy Cohen el jueves 20 de mayo, Pink reflexionó sobre la temprana relación.

“Mi primera novia tenía 13 años y me dejó por mi hermano. Estaba muy confundida porque ella me besó primero y me pareció asqueroso”, dijo la ganadora del Grammy.

Pink suele optar por no hablar de su sexualidad. Durante una entrevista de octubre de 2012 con The Advocate, señaló que nunca ha “sentido la necesidad” de “definirse”.

Cinco años después, reiteró su postura en una entrevista con The Guardian.

“Siento que la gente simplemente está menos inclinada a ser etiquetada ahora, eso me gusta”, dijo en octubre de 2017. “Déjenme en paz. Solo quiero vivir mi vida. No necesito que me pongas en una caja o que me descubras o que descubras lo que soy. Porque todavía no lo sé”.

Cronología de la relación entre Pink y Carey Hart

Lo cierto es que Pink ha tenido una relación intermitente con su esposo Carey Hart desde 2001.

Aunque la pareja se separó en 2003, se comprometió en 2005. Después de separarse de nuevo durante un par de años en 2008, volvieron a conectar en 2010 y han estado juntos desde entonces.

La pareja comparte dos hijos: la hija Willow, de 9 años, y el hijo Jameson, de 4.

La oriunda de Pensilvania dijo en exclusiva a Us Weekly en julio de 2020 que ya no tendría más hijos con su pareja actual, a menos que lo cambie “por un modelo más joven”.

A principios de ese año, la pareja compartió cómo su relación se ha mantenido fuerte en el tiempo.

“Sabes, cuando empezamos, éramos sólo dos niños tontos llenos de orina y vinagre”, dijo el motociclista a Us en enero de 2020.

Agregó que “poco a poco hemos resistido el paso del tiempo, y como pareja, hemos ido evolucionando a medida que envejecemos. Los cambios de intereses, y todas las complicaciones con las relaciones, esa es probablemente la pieza más sorprendente”.

Álbum familiar de Pink y Carey Hart

Pink se hizo eco de los sentimientos de su esposo y añadió: “Lo que creo es que disfrutamos mucho de ser una familia. … Tenemos niños muy divertidos. Y vivimos en una granja. Salimos a pasear y hacemos vino juntos. Todo está bien”.