¡Por fin! Entérate cuál es la verdadera ciencia detrás del Triángulo de las Bermudas

Cada pocos años, una historia se vuelve viral afirmando que los expertos finalmente han «resuelto» el misterio del Triángulo de las Bermudas, zona que se popularizó en la década de 1970.

El nombre Triángulo de las Bermudas se refiere a una región oceánica bordeada por Florida, Bermudas y Puerto Rico, y llamó la atención pública por primera vez en la década de 1950 por un periodista llamado Edward Van Winkle Jones, quien escribió una historia para Associated Press sobre una gran cantidad de barcos y aviones que habían desaparecido en la región.

La idea realmente despegó en la década de 1970, cuando Charles Berlitz publicó el Triángulo de las Bermudas más vendido, y todos comenzaron a especular sobre los ovnis o las olas rebeldes que frecuentaban la región.

Ahora un equipo de científicos de la Universidad de Southampton afirma en el nuevo documental de Channel 5 de Gran Bretaña el enigma del Triángulo de las Bermudas, que la razón principal de este fenómeno son las olas gigantes que se forman en el área y que pueden alcanzar hasta los 30 metros de altura.

El tamaño de estas inmensas olas, se pueden comparar con el tsunami más grande registrado tras un terremoto en la Bahía de Lituya, en Alaska en el año 1958.

El oceanógrafo Simon Boxall, explica en el documental que en esta zona del Atlántico, pueden tener lugar hasta tres tormentas masivas que llegan desde el norte y desde el sur, y cuando se unen, desembocan en la formación de olas gigantes.

