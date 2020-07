En esta llamada Era de la Información, los individuos están cada vez más preocupados por quién tiene acceso a sus datos personales, ya sea los medios de comunicación social, los motores de búsqueda o incluso su propio gobierno.

Por Redacción MiamiDiario

Para hacer frente a esto, ha habido varias iniciativas recientes como la nueva ley de privacidad de California, que ha sido llamada “la ley más completa de privacidad digital” en los EE.UU. y que recientemente ha comenzado a aplicarse en el estado. Sin embargo, los debates sobre la privacidad en línea suelen ser más complicados de lo que parece.

“La verdad es que cuando hablamos de privacidad estamos hablando de un tema muy serio, que implica nuestra visión del mundo y del futuro, y, por lo tanto, cada discusión debe abordarse aclarando de antemano lo que está en juego”, sostiene Sandro Camilleri, director general (CEO) de Matica Technologies, una empresa europea líder en el procesamiento e impresión de tarjetas y documentos de identificación para sistemas de seguridad.

Matica utiliza tecnologías extremadamente modernas, basadas en el uso de láseres y hologramas, para garantizar los más altos niveles de seguridad. Como experto en este campo, Camilleri está al frente de un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector, que manejan un volumen de negocios de unos 72 millones de dólares al año, y emplea a 200 personas en 8 oficinas en todo el mundo (EE.UU., Asia, Europa y los Emiratos Árabes Unidos).

Aunque la privacidad personal es cada vez más importante en la era del almacenamiento de datos a gran escala, el director general de Matica Technologies explica que hay formas para que los individuos tengan un mayor grado de control sobre su información personal y, al mismo tiempo, proporcionen a su gobierno datos suficientes para que, quienes están en el poder, puedan tomar decisiones que salven vidas.

En su opinión, estos son los datos más importantes, a menudo menos detallados, y personales que los que ya son de dominio público y se pueden encontrar en las páginas de las redes sociales de la mayoría de las personas, como Instagram, Facebook, Twitter , etc.

“Cuando hablamos de privacidad, a veces caemos en la hipocresía: debido al constante hablar de ello, han aparecido las famosas formas para dar consentimiento al manejo de los datos personales, que en realidad no tienen otra función que no sea la de anular los efectos de las leyes de privacidad. El 99% de los individuos ni siquiera lee estos formularios, ya que son extremadamente largos y están escritos en caracteres microscópicos, y en ese momento, no queda realmente claro cuál es el tema de discusión”, añade.

No obstante, Camilleri también subraya que, en este complicado escenario, la defensa de la vida debe ser lo primero, y hay varias herramientas que pueden ayudar tanto a las personas como al Estado a gestionar ese equilibrio entre privacidad y seguridad, como la producidas por Matica Technologies.

“Obviamente es responsabilidad de los gobiernos dotarse de herramientas adecuadas para proteger los datos recopilados y asegurar que sólo se utilicen cuando sea necesario, introduciendo severas sanciones en caso de abuso”, concluye.

