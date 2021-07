The Shops at Midtown Miami, 3401 N. Miami Ave., ha anunciado la apertura de M Park, situado en la rotonda central del centro, cerca de Nordstrom Rack y West Elm.

El nuevo parque consta de dos zonas: un espacio abierto con césped y mesas y bancos para relajarse y celebrar eventos, y una zona de juegos cerrada para los niños. La zona de juegos está diseñada para niños de 2 a 12 años y consta de cuatro estructuras de juego distintas para que los visitantes las disfruten, reportó Community News Papers.

Las estructuras de juego cuentan con varios niveles con escaladores, toboganes, paredes de roca, redes de escalada de carga y barras de mono bajo toldos de vela integrados. Los dos lados del parque, conectados por un gran árbol Gumbo Limbo en el centro para dar sombra, están rodeados de césped artificial.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a la comunidad al nuevo y mejorado M Park en el corazón de Midtown Miami”, dijo Richard Forrest, vicepresidente de gestión de la propiedad.

“Había una necesidad en Midtown de contar con un hermoso espacio verde para que los lugareños y los visitantes se detuvieran, se recargaran y dejaran jugar a sus hijos. El Distrito de Desarrollo de la Comunidad ha trabajado duro para transformar M Park en un destino de primera para la diversión, la creatividad y la relajación de la ciudad de Miami. Estamos entusiasmados y orgullosos de compartirlo con nuestros vecinos y compradores”.

El sábado 21 de agosto está previsto un acto oficial de inauguración para la comunidad y los dignatarios locales.

M Park será un destino para eventos locales, así como un lugar para relajarse y disfrutar de un picnic con comida de uno de los muchos restaurantes de The Shops at Midtown Miami. El parque tendrá una ocupación máxima estimada de 210 personas.

The Shops at Midtown Miami es un establecimiento comercial de 645.000 pies cuadrados situado en N. Miami Avenue y NW 36th Street. The Shops at Midtown Miami cuenta con la mayor masa crítica de minoristas orientados al valor en la ciudad de Miami. El centro ha contribuido a la reactivación del distrito de Midtown al crear un vínculo entre el Design District y el Wynwood Arts District. The Shops at Midtown Miami está situado cerca de la confluencia de la I-95 y la I-195, justo al oeste de Miami Beach y al norte de Downtown Miami.