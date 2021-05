HBO Max estará disponible para Latinoamérica y el Caribe a partir del próximo 29 de junio, a través una aplicación que los usuarios deberán descargar en las tiendas virtuales Play Store o App Store, usando sus televisores, celulares inteligentes o tabletas.

Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay, y Venezuela son algunos de los 39 países a los cuales llegarán las producciones de Warner Media, filial de AT&T, y sus marcas más representativas.

Los precios por suscripción varían por país si se cancela por los planes mensuales, trimestrales o anuales. Para conocer el precio exacto, los usuarios deben descargar la aplicación o consultar en la página de HBO Max, reseñó El Diario.

Estarán disponibles dos planes:

El Plan Estándar (PE): ofrece un servicio completo en el que tres usuarios tienen acceso en simultáneo con la disponibilidad de crear cinco perfiles personalizados. También tiene la opción de descargar contenido y en alta definición, incluyendo 4K en cualquier dispositivo.

El Plan Móvil (PM): permite al usuario individual al usuario para ver cualquier producción en un teléfono o tableta compatibles, con la calidad óptima estándar, descarga de contenido y otras opciones gratuitas.

HBO Max tiene una opción para ver contenido gratis previo a la suscripción, con contenidos segmentados del catálogo, por un periodo de prueba que consta de siete días.

Vive el entretenimiento #AlMáximo a partir del 29 de junio. #HBOMax pic.twitter.com/BcWCIgvuh3 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

¿Qué ofrece HBO Max?

HBO Max en Latinoamérica contará con contenido exclusivo para todas las edades, con producciones clásicas y de las marcas de Warner Media, como Warner Bros, DC Cómics, CNN y Cartoon Network.

Los usuarios tendrán acceso a producciones como Friends: The Reunion; El señor de los anillos; Las chicas superpoderosas; Juego de Tronos y su spin-off, House of Dragon; Mujer Maravilla; Batman; Godzilla vs. King Kong; La liga de la justicia; The Big Bang Theory; y Sex and the City.

La Champions League también estará disponible en el servicio de streaming en alta definición. También se unen contenidos de TNT, Max Originals, TBS, Adult Swin y HBO sin costo adicional.

¿Quieres más?

Tendremos contenido regional para ti y más de 100 nuevas producciones en camino #HBOMax pic.twitter.com/HMHnv3KN79 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

Asimismo, contará con contenido de casas productoras latinoamericanas que incluye a las mexicanas Endemol Shine Boomdog, BTF Media, Dopamine y Redrum Films. Así como las brasileñas Conspiracao y Boutique Filmes; las argentinas Zeppelin Studio y Pampa Films; y la colombiana Dynamo.