El último tweet que se publicó en la cuenta del actor Chadwick Boseman, se ha convertido en el tweet con más likes.

Mientras continúan llegando tributos y condolencias de todos los rincones a la estrella de Black Panther, la plataforma de redes sociales confirmó el domingo que el tweet compartido por su equipo, que anuncia la muerte de Boseman, es el tweet más querido de todos los tiempos.

“El tweet con más me gusta. Un tributo digno de un rey. #WakandaForever”, decía el nombre de usuario oficial de Twitter.

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020