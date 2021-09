La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava dio la bienvenida oficial a Eulois Cleckley, CEO de Go MiamiDade.

“Un ávido usuario del transporte público, Eulois aporta una gran experiencia e ideas para transformar nuestro sistema de transporte y expandir la movilidad. No puedo esperar a ver todo el buen trabajo que hace”, dijo la alcaldesa Levine.

Eulois Cleckley es el nuevo director y CEO de DTPW. Como persona multimodal, el CEO Cleckley no es ajeno al transporte público y los muchos beneficios de mejorar la movilidad.

Excited to officially welcome @GoMiamiDade Director Cleckley to Miami-Dade!

An avid public transit user, Eulois brings a wealth of experience and ideas for transforming our transit system and expanding mobility — I can’t wait to see all the good work he gets done. https://t.co/YLkNhJKfQy

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 31, 2021