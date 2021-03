Los cachorros son seres esponjosos, flexibles y adorables. Sus pequeños dedos son tiernos, rosados y perfectos y por tal motivo tienen un día especial en Estados Unidos y es el 23 de marzo.

La celebración del día de los cachorros fue creada para dar a conocer las fábricas de cachorros y todos los perros que están en los refugios a la espera de un hogar que tanto necesitan.

Este día se empezó a conmemorar desde el año 2006 por Colleen Paige que también fundó el “National Cat Day”. Este es el octavo año que se celebra e intentan hacer saber a la gente de que hay muchos refugios repartidos por todo el mundo llenos de cachorros que necesitan un hogar.

Ellos crecen rápidamente y necesitan de la ayuda del ser humano para convertirse en perros adultos igualmente adorables.

Por eso algunos especialistas han dado algunos consejos, para que estos seres que nos alegran la vida y más en tiempo pandémico puedas ser más saludables.

Marissa Sunny, especialista senior en salvar vidas de perros en Best Friends Animal Society dio algunos consejos para aquellas personas que tienen mascotas

“Ya sea que compró unos cachorros de un criador o adoptó un animal de un refugio local o grupo de rescate, es importante comenzar a entrenar de inmediato”, dijo Sunny”

Indicó que el adiestramiento es primordial, para que posteriormente no se vuelva en una conducta incorregible.

“Si bien algunos comportamientos pueden parecer lindos cuando el cachorro es pequeño, como saltar para saludarte o morderte los dedos, estos comportamientos pueden volverse ingobernables rápidamente en un perro adulto. Los perros son extremadamente inteligentes, más inteligentes de lo que les damos crédito la mayor parte del tiempo, debido a esto, probablemente te entrenarán más rápido de lo que tú puedes entrenarlos, por lo que es mejor comenzar de inmediato”.

