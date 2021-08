La variante delta sigue causando estragos en Florida. Prueba de ello es que los hospitales del estado están siendo ocupados por pacientes jóvenes.

Como informó Changing America anteriormente, Florida es uno de los lugares infectados por la variante delta con mayor aceleración, reportó Newsbreak.

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis sigue resistiéndose a las recomendaciones de los funcionarios de salud para exigir el uso de máscaras y el distanciamiento social.

Sin embargo, los jóvenes en el estado del sol están siendo atacados con el COVID-19, informó el Miami Herald.

“We want [masks] to be a parental choice.” – Anita Whitby-Davis, Mother of two sons and parent liaison pic.twitter.com/IVFhs9hvhV

Un gerente de una de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en Jackson Memorial, Alix Zacharski, señaló que los pacientes son más jóvenes y están más enfermos que aquellos que inicialmente estaban bajo cuidado de la UCI durante la primera ola.

I signed an executive order directing @HealthyFla to enter rulemaking in collaboration with @EducationFL to protect parents' freedom to choose whether their children wear masks in schools. https://t.co/94ZMqObRas

“La paciente más joven, una mujer de 27 años con un ventilador, tuvo que ser reanimada con una máscara de válvula de bolsa después de que sus niveles de saturación de oxígeno en la sangre cayeron”, informó el Herald.

“En una tarde reciente de un día laborable, Zacharski estaba trabajando en la UCI cuando los signos vitales de una paciente de 27 años se estrellaron, lo que activó una alarma en un monitor de computadora en la estación de enfermeras. Sus niveles de saturación de oxígeno en sangre habían bajado repentinamente de 95 a 64 Las lecturas normales generalmente oscilan entre 95 y 100, y cualquier valor por debajo de 90 se considera bajo “, informó el Herald.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N

— CDC (@CDCgov) July 27, 2021