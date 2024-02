¿En qué ciudad de EE.UU se consume más cocaína? Pista… está en Florida

El consumo de cocaína en Estados Unidos está lejos de disminuir, aún con el surgimiento de otras drogas. Sin embargo, muchos se preguntarán en qué ciudad del país hay más consumidores de esta sustancia controlada. Por ser un centro turístico y su ubicación costera, no es de extrañar que esta urbe esté en Florida.

De acuerdo con la información más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción de cocaína aumentó drásticamente en 2020. Esto sugiere que están llegando al país muchas más toneladas de las “habituales”, en su mayoría provenientes de Colombia.

Aunque los traficantes tienen diferentes métodos para colocar la droga en Estados Unidos, Florida sigue siendo una entrada popular. ¿Por qué? Por su ubicación privilegiada de costa extensa y su cercanía al Caribe y América Latina.

La National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) estimó que un 1,2 % de la población de 12 años o más ha consumido cocaína en Florida. Ahora, el estado es sumamente amplio, por lo que hay que ser más específicos sobre cuál de sus ciudades es la que tiene más presencia de esta droga.

Un estudio realizado por Sewage Analysis Core Group Europe (SCORE), que mide los residuos de medicamentos en las aguas residuales, tiene la respuesta. Se trata de nada menos que la ciudad mágica: Miami.

Miami, la ciudad con más consumidores de cocaína

Conocida por su sol radiante, cultura vibrante y su emocionante vida nocturna, Miami quedó señalada también por su alta tasa de consumo de cocaína. Es la ciudad donde más utilizan esa sustancia en todo el país, según los datos de SCORE.

Este estudio, que examinó las muestras de aguas residuales de 120 ciudades en 37 países. El resultado reveló que Miami lidera en la cantidad de residuos de cocaína encontrados por cada 1,000 personas por día, con un asombroso promedio de 1,045 miligramos.

Que la ciudad mágica haya alcanzado el primer lugar no es sorprendente dada su historia arraigada en el tráfico y distribución de drogas ilícitas. Desde la década de 1970, Miami ha sido un epicentro para los cárteles colombianos que han establecido sus operaciones en la ciudad, dando lugar a un aumento en la violencia y la corrupción.

Producciones como “Miami Vice”, “Scarface” y más recientemente “Griselda”, transmitida por Netflix, han inmortalizado este período de auge económico. También ese estilo de vida lujoso, alimentado en gran medida por el tráfico de cocaína.

¿Qué hacer al respecto?

Hoy en día, Miami continúa siendo un punto focal para el tráfico de drogas, incluyendo no solo cocaína, sino también heroína, metanfetamina y fentanilo. La ciudad, atractiva para turistas, celebridades y fiesteros de todo el mundo, ofrece un mercado lucrativo para estas sustancias.

Además, la cocaína es fácilmente accesible a un precio relativamente bajo, oscilando entre $50 y $80 por gramo.

A pesar de su apariencia glamorosa, el consumo de esta droga conlleva riesgos graves y potencialmente mortales tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Este potente estimulante puede inducir sentimientos de euforia y confianza, pero también puede desencadenar efectos negativos como paranoia, ansiedad, problemas cardíacos e incluso sobredosis.

Para abordar este desafío, es fundamental implementar estrategias integrales que abarquen la aplicación de la ley. Asimismo deben influir la prevención, la educación, el tratamiento y la cooperación internacional.

Mejorar la recopilación y el análisis de datos, así como difundir información precisa sobre los peligros del consumo de cocaína, son pasos cruciales en este proceso.