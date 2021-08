Paul “Pen” Farthing, un exmilitar británico que instaló el refugio de animales Nowzad en Kabul, logró salir de Afganistán con más de 200 animales, pero sin el personal con el que trabajó en la organización sin fines de lucro.

Nowzad confirmó que Farthing y los animales aterrizaron en el aeropuerto de Heathrow, en el Reino Unido, el domingo por la mañana.

El fundador del refugio dijo tener “emociones encontradas” por no poder lograr la evacuación de su personal, quienes se quedan en el país que desde hace algunas semanas está bajo el dominio de los talibanes.

Yes I managed to get the animals of @Nowzad on a flight to safety. I couldn’t take my staff as the Taliban put an AK47 in my face & told me they were staying. Not much I could do. BUT that does not mean we have given up. It was always and will BE ‘people & animals’ #OperationArk pic.twitter.com/ARA7Th44dG

— Pen Farthing (@PenFarthing) August 31, 2021