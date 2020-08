DC FanDome tuvo su primer día glorioso, revelando algunas espectaculares imágenes nuevas, incluyendo las de The Batman, Wonder Woman 1984 y The Justice League Snyder Cut. La segunda parte de DC Fandome sigue el 12 de septiembre.

Por Redacción Miami Diario

El evento, dirigido a los fans de DC Comics, incluye paneles online, cosplay, fan art y comics, así como eventos especiales para niños.

¿Qué es el FanDome?

Es algo así como la Comic-Con, pero sólo para DC. Así que nada de Vengadores (eso es Marvel). Pero si eres fan de los personajes de DC como la Mujer Maravilla, Superman, Batman y Aquaman, querrás sintonizarlo. Y este evento fandom debería ir mucho más allá de los grandes nombres. El evento del 22 de agosto cubrió todo el mundo de DC, desde los cómics hasta las películas, los programas de televisión y los videojuegos, y un segundo evento del 12 de septiembre hará algo similar.

Como no podía ser de otra manera, DC Fandome dio para mucho más y tuvieron hueco tanto cómics como otras producciones cinematográficas y seriales que están en marcha, como el Escuadrón Suicida de James Gunn, el Black Adam de Dwayne Johnson, SHAZAM!, Titanes… Pero puestos a elegir lo más destacado, cabe repetir, pero también aquello de lo que se ofrecieron tráilers completos, son tres las películas cuyos avances puedes ver a continuación.

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 fue otro de los tráilers que más atención atrajo en el evento, y es que la primera película encabezada en solitario por la Mujer Maravilla ha sido de lo más potable que no ha ofrecido el Universo DC hasta el momento. En este segundo tráiler se desvelan más cosas de la trama, los personajes y villanos y al menos a quien escribe, le ha dejado un poco frío… Salvo por esos impresionantes ‘saltos de trueno’. En este caso, sin embargo, podremos comprobar el resultado mucho antes: el próximo 2 de octubre llega a los cines la película.

Justice League: The Snyder Cut

También tenemos el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia, cuyo nuevo tráiler muestra muchos más detalles que el anterior. ¿Será la versión de Zack Snyder una auténtica vuelta de 360 grados de lo que vimos en 2017? Una vez más, habrá que esperar para comprobarlo, si bien no hará falta ir al cine para hacerlo porque esta revisión se estrenará directamente a través de HBO Max… «a principios o mediados de 2021«, señalan las fuentes oficiales.

The Suicide Squad

Muchos esperábamos que la DC FanDome arrojase algo de luz sobre lo que se trae entre manos James Gunn con su aproximación al Escuadrón Suicida. Las sospechas apuntaban a una libertad creativa y a una toma de riesgos impropias de un gran estudio; y después del aperitivo que se nos ha brindado podemos confirmar que parece que Gunn ha hecho lo que le ha dado la gana. Y eso es algo maravilloso.

El director curtido en la escuela Troma y artífice de las dos ‘Guardianes de la galaxia’ ha desvelado al fin a qué personajes interpretará su nutrido y peculiar reparto, en el que repiten Viola Davis, Joel Kinnaman, Margot Robbie y Jai Courtney, y que incorporará a colaboradores habituales como Michael Rooker, Nathan Fillion o su hermano James Gunn.

La pasarela de antihéroes no tiene desperdicio alguno, con “tapados” como Javelin, Polka-Dot Man, King Shark, The Thinker, TDK o Weasel —este último no tiene desperdicio—, y promete que esta suerte de ‘Doce del patíbulo’ comiquera hasta arriba de explosiones y humor macarra marca de la casa no va a dejar indiferente a nadie. Atentos al sneak peak que hay sobre estas líneas, porque anticipa uno de los grandes bombazos de Warner y DC. El 2 de agosto de 2021 veremos si ‘The Suicide Squad’ cumple con las expectativas.

Black Adam y Shazam 2

La temprana fase de desarrollo del primer largometraje en solitario de Black Adam, archienemigo del bueno de Shazam, ha impedido que se mostrase material más jugoso; pero he de reconocer que este breve concept teaser animado, en el que se introduce la interesante historia del personaje, ha llamado poderosamente mi atención.

Buena culpa de ello la tiene la narración de un Dwayne ‘The Rock’ Johnson que cada vez es más gigantesco, que parece haber nacido para interpretar el papel, y que soltó la gran bomba del panel de ‘Black Adam’ al confirmar que la JSA —Justice Society of America— estará presente en el filme, con una alineación compuesta por Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher y Cyclone.

Mucho más escueta fue la información que se dio sobre ‘Shazam! 2’, más allá de que su título completo será ‘Shazam: Fury of the Gods’ y que el actor Sinbad se unirá al reparto en un rol aún por determinar.

‘Shazam: Fury of the Gods’, dirigida por David F. Sandberg, se estrenará el 4 de noviembre de 2022. ‘Black Adam’, capitaneada por Jaume Collet-Serra, lo hará el 22 de diciembre de 2021.

Un multiverso lleno de posibilidades

Más allá de tráilers, de avances y de detalles sobre los nuevos largometrajes y videojuegos que se están cocinando, puede que lo más emocionante que nos ha dado esta DC FanDome haya sido la perspectiva del brillante futuro que tiene por delante la compañía, que podríamos asociar a una única palabra: Multiverso.

El breve panel de ‘The Flash’, además de desvelar el aspecto del nuevo traje del Velocista Escarlata, sirvió para confirmar que Warner y Detective Comics tienen un ambicioso multiverso entre manos que, más allá de su potencial a la hora de desarrollar tramas y crossovers imposibles, puede significar una diversidad tonal y estilística que ponga contra las cuerdas de una vez por todas a la competencia.

La idea de que la sombría y cruda ‘The Batman’ de Matt Reeves y Robert Pattinson conviva en un mismo multiverso cinematográfico con títulos jaraneros y campy como ‘The Suicide Squad’ o propuestas más ligeras como las de ‘Shazam!’ o ‘Aquaman’, despliega un abanico de posibilidades casi infinito —no digamos cuando comiencen a cruzar personajes— con el que combatir la formularia monotonía —salvo excepciones— del repertorio marvelita.

Es muy pronto para dictar sentencias y nombrar vencedores de una guerra que aún no se está librando, pero no cabe duda de que, con este panorama, la batalla va a ser encarnizada.

Fuente: Cinet

