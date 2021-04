Por primera vez en 2021, el sur de Florida verá un número en la columna de temperaturas que no ha visto en todo el año gracias a una tendencia de calentamiento en el área.

Se espera que hayan temperaturas agradables y humedad razonable el jueves por la mañana temprano, pero eso terminará pronto, así que aproveche. Busque temperaturas matutinas que oscilen entre mediados de los 60°F (15°C) y los 70 °F (21°C), y en la se espera que llegue a los 80°F (24°C).

Verá solo algunas nubes y una ligera brisa de playa en algunas zonas de Florida.

Las temperaturas rebotan en los 80 °F ((24°C). superiores el viernes con un poco más de humedad, pero es el fin de semana el que se sentirá como una estación diferente.

Las máximas alcanzarán los 90 °F (32°C) tanto el sábado como el domingo, con la sensación de que las temperaturas posiblemente alcanzarán los 90 °F (32°C) .

