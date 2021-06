Tras recibir una orden de desalojo, los residentes de un edificio de Miami están luchando por permanecer en sus hogares.

Estos residentes dicen que sus contratos de arrendamiento fueron finalizados con poca antelación.

Muchas de estas personas han llamado a Hamilton on the Bay, en el barrio de Edgewater de Miami, su hogar durante décadas, reportó Local10

“No podemos aceptar que esta corporación multimillonaria, o cualquier otra, venga al sur de Florida a comprar edificios con la única intención de echar a los residentes que han vivido en la misma casa durante décadas”, dijo Greg Frank, residente de Hamilton on the Bay.

Local 10 supo que el edificio fue comprado por Aimco el pasado otoño.

Se han estado realizando ciertas remodelaciones desde el huracán Irma.

La mayoría de los residentes, hace tan solo unas semanas, firmaron nuevos contratos de alquiler por varios meses.

Pero el mes pasado, todos los habitantes del edificio recibieron un aviso de que debían abandonar el edificio antes del 16 de julio.

El tamaño y el alcance de las nuevas obras, según los administradores de la propiedad, eran demasiado extensos.

“Entiendo lo que quieren hacer”, dijo el residente de Hamilton on the Bay Larry Schatz, discapacitado. “Pero, a nuestra costa, no está bien”.

El martes, los residentes se manifestaron contra lo que están haciendo los nuevos propietarios.

Creen que, en este mercado de alquiler y durante una pandemia, necesitan más tiempo y quieren ayuda financiera para sus gastos de mudanza.

Las personas discapacitadas, que no pueden o no quieren mudarse, quieren permanecer en sus hogares.

Un abogado que representa a algunos de los residentes dijo que esas demandas son razonables.

“Nadie dice aquí que un propietario no pueda rescindir los contratos de arrendamiento, nadie dice que un propietario no pueda comprar un edificio y cambiarlo, pero lo que ha ocurrido aquí se basa en mentiras”, dijo el abogado David Winker.

Agregó que “cada una de estas historias implica un cebo y un cambio. En la ley, lo llamamos una práctica comercial desleal. Se les pide que firmen algo y se les hacen promesas falsas. Nunca tuvieron la intención de firmarlo”.

Aimco dice que “se ha puesto en contacto con todos y cada uno de los residentes para proporcionarles asistencia y ayudarles a facilitar una transición sin problemas”, y que la empresa está “considerando todas y cada

Local 10 ha sabido que el personal de la congresista Frederica Wilson se ha reunido con algunos de los residentes.