Lo mejor del 2019 en parques temáticos de Florida y lo que esperamos para el 2020

Con cada nuevo año llega una nueva lista de emocionantes aventuras en los parques temáticos y de diversiones en todo el país, y 2019 ya demostró que valió la pena esperar por ellos. No solo las experiencias temáticas que dieron vida a “Star Wars”, “Jurassic Park” y “Harry Potter” de una manera nueva, sino que hubo muchas emociones altas que mantuvieron nuestro pulso acelerado durante todo el año.

Desde la oportunidad de caminar a través de “Sesame Street” y “The LEGO Movie” hasta los inigualables montañas rusas de lanzamiento que abrieron este verano, estas fueron las nuevas atracciones en Orlando Florida 2019:

Nuevas Atracciones en Orlando en 2019:

Disney Skyliner – sistema de gondolas Disney Caribbean Resort – adiciones Coronado Springs Resort – adiciones Star Wars Galaxy’s Edge – Tierra Temática de Star Wars en Disney Hollywood Studios(DHS) Disney’s Riviera Resort – hotel nuevo Hagrid’s Magical Creatures Motorbike- nueva montaña rusa de Harry Potter en Universal Orlando NBA Experience – Disney Springs Universal Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites Mickey & Minnie Runaway Train – DHS Restaurante Espacial – en Epcot Hotel Espacial – cerca de Epcot Millennium Falcon: Smugglers Run – atracción de Star Wars DHS Rise of the Resistance – atracción de Star Wars DHS Nuevo Estacionamiento – Disney Springs Tigris – nueva montaña rusa en Busch Gardens Tampa Mary Poppins – nueva atracción Epcot Battle of Bricksburg – Legoland Florida Lego Movie Masters of Flight

1. Disney Skyliner – Nueva Sistema de Gondolas

Una vez en funcionamiento, el sistema de góndolas conecta los Disney’s Hollywood Studios y Epcot de Disney con cuatro hoteles: Disney’s Art of Animation Resort, Disney’s Pop Century Resort y Disney’s Caribbean Beach Resort, además de la propiedad del 15º Disney Vacation Club, Disney Riviera Resort.

2. Nuevas Adiciones a Disney Caribbean Beach Resort

Disney Caribbean Beach Resort fue remodelado con nuevas adiciones al Marketplace el centro turístico, Centertown, incluyendo el nuevo comedor frente al lago y las áreas comerciales al detalle. Esta ubicación centralizada ofrece a los huéspedes del complejo un acceso más conveniente a los servicios, comodidades y restaurantes.

3. Nueva Torre en Coronado Springs Resort

La expansión en Disney Coronado Springs Resort incluiye una nueva torre de 15 pisos que agregará 500 habitaciones, con suites y servicios de nivel de conserjería. El complejo también remodeló sus actuales habitaciones de complejo y transformará su paisaje con jardines flotantes y un oasis de isla que conecta el complejo a través de una serie de puentes.

4. Star Wars Galaxy’s Edge en Disney Hollywood Studios

Star Wars: Galaxy’s Edge se inauguraró el 31 de mayo en Disneyland y el 29 de agosto en Disney’s Hollywood Studios en Walt Disney World. Con la versión de Disneyland casi completa, podemos usar tomas de su construcción para tener una visión de fondo de lo que está sucediendo en la versión de Hollywood Studios. Star Wars Galaxy’s Edge es sin duda una de las nuevas atracciones en Disney que debes experimentar!

5. Nuevo Hotel Disney Riviera Resort en Disney World

El Disney’s Riviera Resort ahora está aceptando reservaciones [en efectivo] de solo alojamiento y paquetes para las estadías que comiencen el 16 de diciembre de 2019. Este nuevo Resort será el 15º resort del Disney Vacation Club y sumergirá a los huéspedes en la grandeza y el encanto de la Riviera Europea.

6. Montaña Rusa de Harry Potter en Universal Orlando

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike es sin duda una de las nuevas atracciones en Orlando que te encantará si eres fanatico de Harry Potter! La Montaña Rusa de Harry Potter debutó en Universal Orlando Resort en Junio 13, 2019!

7. Star Wars: Rise of the Resistance – La Segunda Atracción

En Star Wars Rise of the Resistance, los invitados se encontrarán como reclutas de la Resistencia en una misión peligrosa que los pone en conflicto directo con las fuerzas de la Primera Orden y con el propio Kylo Ren. Esta atracción se construirá en una escala que los huéspedes no han visto antes en un parque temático de Disney, con Scott Trowbridge de Walt Disney Imagineering llamando a Rise of the Resistance “la atracción más épica que han construido.”

8. Nueva Montaña Rusa “Tigris” en Busch Gardens Tampa

Justo a tiempo para su 60 ° aniversario el año próximo, Busch Gardens Tampa Bay dió a conocer los detalles de Tigris una nueva montaña rusa de acero de lanzamiento triple, la montaña rusa de lanzamiento más grande de la Florida.

Tigris, abierta en la primavera de este año, catapulta a sus jinetes hacia adelante y hacia atrás, un oleaje del cielo de 150 pies con giros y vueltas a más de 60 millas por hora a lo largo de más de 1,800 pies de vías de acero diseñadas para imitar la agilidad de un tigre real.

Y aunque el 2019 fue increíble para los fanáticos de estas atracciones el 2020 promete ser aún mejor.

Nuevas Atracciones en Orlando 2020

Veamos las novedades en Orlando 2020 que harán su debut para que comienzen a ahorrar y planear sus proximas vacaciones en el destino más visitado del planeta!

1. Nuevo Hotel en Universal Orlando

Universal Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites dispondrá de 2,050 habitaciones de hotel en I-Drive en 2020. Con Wet ‘n Wild Orlando ahora cerrado y demolido, la propiedad de 63 acres que se encuentra a unos cinco minutos por la calle de Universal Orlando se convertirá en dos de los mayores hoteles en el sitio que Universal ha hecho hasta ahora – aproximadamente 2.000 habitaciones por hotel. Dispondrán de algun tipo de temática a pesar de su distancia y podrían incluso jactarse de un mini-CityWalk propio.

El Endless Summer Resort de Universal incluirá dos hoteles en la antigua propiedad Wet n’ Wild: Surfside Inn and Suite que abre en 2019 y Dockside Inn and Suites que abre en 2020.

2. Super Nintendo Orlando

Incluso cuando esta planeado ser construido en el área KidsZone de Universal Studios Florida, la versión de Super Nintendo World de Orlando debía contener los tres juegos: Mario Kart, Yoshi y Donkey Kong. Es probable que estos mismos tres paseos se sigan construyendo en la versión de Orlando del terreno. Ahora que la tierra se ubicará dentro de un nuevo parque temático que se está construyendo desde cero, también es posible que también se agreguen atracciones adicionales de Nintendo. Se han sugerido los favoritos de los fanáticos como Luigi’s Mansion y Kirby’s Dream World, pero no han surgido rumores concretos sobre ningún otro viaje más allá de los tres iniciales hasta ahora.

Según rumores de numerosas fuentes, ahora parece que Universal ha decidido no seguir adelante con los planes para que Nintendo reemplace Kids Zone en Universal Studios Florida.

—– Lo último que escuchamos es que Nintendo World abrirá hasta 2023.

3. Jurassic World Roller Coaster

¿Una nueva montaña rusa de Jurassic World a debutar en Islands of Adventure en 2020?…..Parece que Universal Orlando está construyendo una nueva montaña rusa en Jurassic Park en Islands of Adventure, pero ¿De qué tipo? Mientras que el paseo en Jurassic Park se está transformando en Hollywood, Orlando no cambiará (por el momento), pero eso no significa que no estemos viendo nuestros propios cambios en Universal Islands of Adventure.

4. Nuevo Hotel de Disney World en Complejo de Swan & Dolphin

Marriott International ha nombrado oficialmente el nuevo hotel que viene al complejo Swan and Dolphin. El nuevo hotel se llamará “The Cove” y juega con la idea de que el Delfín actúa como una montaña y el hotel Swan alberga cisnes que disfrutaron del lago cercano. The Cove es una extensión del tema del agua que ya existe en los centros turísticos. Cuando termine, The Cove llevará el Swan and Dolphin Resort (que incluye el hotel The Cove) a más de 2,600 habitaciones y 350,000 pies cuadrados. de espacio para reuniones. Esto convierte al complejo de tres torres en el tercer hotel más grande de Walt Disney World

5. Iron Gwazi en Busch Gardens

La construcción ya comenzó en lo que será una montaña rusa híbrida de madera y acero, con una altura máxima de más de 200 pies de altura. El paseo, fabricado por Rocky Mountain Construction, contará con elementos restaurados de Gwazi, anunció el parque. Cuando se abra en 2020, será el híbrido más alto de América del Norte, y también la montaña rusa híbrida más rápida y empinada del mundo.

6. Montaña Rusa en SeaWorld Orlando

SeaWorld Orlando finalmente reveló lo que está en construcción: la montaña rusa ‘Ice Breaker‘ que llegará a SeaWorld Orlando en la primavera de 2020. Una montaña rusa de lanzamiento naranja brillante para familias llamada Ice Breaker que avanza y retrocede hasta 52 mph en un viaje de 90 segundos.

7. A Celebration of Disney Music

Aunque Epcot Forever se presentará en 2019, en 2020, debutará un nuevo espectáculo nocturno permanente. El nuevo show pirotecnico se llamará “A Celebration of Disney Music” y es el reemplazo permanente de IllumiNations: Reflections of Earth.

8. Mickey & Minnie’s Runaway Railway

La atracción “oscura” con temática de Mickey, que estaba programado para una apertura en 2019, ahora se estrenará en la primavera de 2020, reveló Disney el viernes. No se dio ninguna razón para el retraso.

La actualización se produjo cuando Disney anunció que Disneyland obtendría su propia versión del viaje en 2022.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway transportará a los pasajeros a un corto de dibujos animados, donde se unirán a Mickey y sus amigos en una aventura “loca, fuera de control”. La atracción contará con efectos visuales especiales, utilizando la tecnología que Disney llama “2 y media D.”

9. Star Wars: Rise of the Resistance

Vamos a compartir todo lo que necesitas saber sobre el viaje de Star Wars: Rise of the Resistance, que se considera la atracción más ambiciosa y épica que se haya presentado en un parque temático. Vamos a compartir todos los detalles sobre este increíble viaje, que incluye: vehículo de viaje, recorrido por la atracción, capacidad y duración (¡Escuchamos que será una experiencia de casi 28 minutos!)

