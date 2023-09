Mexicano podría ser el primer procesado por trasladar indocumentados en Florida

Luego de la puesta en marcha de la ley migratoria SB 1718 en Florida, las personas que transporten indocumentados están sujetos a enfrentar sanciones. Recientemente, el primer caso por incumplimiento de esta norma, se registró en el condado de Hernando cerca de Orlando.

Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, dijo a El Heraldo, que un hombre de nacionalidad mexicana fue detenido por violar la ley migratoria. El sujeto quedó identificado como Raquel López Aguilar y trasladaba a seis personas en su auto desde el estado de Georgia.

El cónsul apuntó que López no portaba documentación y trasladaba a otras cuatro personas con un estatus migratorio no regulado. Las autoridades confirmaron que solo dos de los involucrados tenían papeles, sin embargo no ofrecieron mayores detalles sobre ellos.

Leer más: ¿En qué casos es ilegal el traslado de inmigrantes en Florida?

Tal como apuntó la máxima autoridad del consulado mexicano, López enfrenta cargos legales por violar la normativa impuesta por el gobernador, Ron DeSantis. Si el caso procede, se convertirá en el primer migrante juzgado bajo la SB 1718 que entró en vigor durante el mes de julio.

Captado durante una parada de tráfico con indocumentados

Guerrero mencionó que los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) identificaron a un vehículo con vidrios polarizados. Las autoridades le dieron el alto para hacer una revisión, al acercarse se dieron cuenta que no tenía documentos y que trasladaba a otras personas en su misma condición.

López está señalado de cinco cargos por contrabando, uno por cada involucrado que iba en el auto. Por este hecho, quedó arrestado y permanece recluido en el Centro de Detención del Condado Hernando mientras se inician las investigaciones.

El funcionario también mencionó que el inmigrante arrestado tiene el apoyo del consulado de México en Orlando. Además, dijo que los abogados asignados para defenderlo, creen que la ley migratoria en Florida “va en contra de la Constitución”.

La audiencia para lectura de cargos está prevista para finales de septiembre. El cónsul consideró que el acusado saldrá libre, ya que están dispuestos a defender a todo ciudadano mexicano que sea “víctima” de una ley inconstitucional.

¿Qué pasará si es declarado culpable?

Si el juez a cargo del caso dictamina que es culpable, se le imputará un delito grave de tercer grado por cada uno de los indocumentados que trasladaba. Es decir, cinco cargos por cada individuo, tal como lo estipula la normativa.

Adicionalmente el hombre podría enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel y pagar una multa de 5,000 dólares.

A través de un video difundido en la red social X, el cónsul dijo que un juez fijó una fianza de 10,000 dólares para el acusado, sin embargo, no cuenta con el dinero para pagarlo.