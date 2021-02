Sixth Street Miami Partners LLC, propiedad de GFO Investments, hace historia al celebrar el primer inicio de obras en Miami desde la pandemia y de 2021 con Natiivo Miami, la marca revolucionaria y el primer desarrollo diseñado, construido y autorizado a propósito para el homesharing.

Dirigida por los empresarios de la hostelería Keith Menin y Marisa Galbut, la comunidad planificada en el corazón de Downtown Miami está programada para rematar en agosto de 2022 y su finalización está prevista para el tercer trimestre de 2023.

Tras salir al mercado en el verano de 2019, el equipo de ventas exclusivo de Natiivo™ Miami, Cervera Real Estate, dirigido por Alicia Cervera, ha vendido con éxito más del 60 por ciento de las residencias de Natiivo™ Miami. El equipo ha aprovechado su incomparable conocimiento del mercado de Miami y su experiencia internacional, vendiendo más de 220 unidades en 2020, a pesar de enfrentarse a circunstancias sin precedentes.

