La procuradora general, de Tallahassee Ashley Moody, instó a los consumidores elegibles a reclamar los reembolsos monetarios de Monat Global Corp. antes de la fecha límite que se acerca rápidamente.

Los reembolsos están disponibles como resultado de las medidas adoptadas por la División de Protección al Consumidor del Fiscal General Moody’s con respecto a la empresa de cosméticos Monat, que involucran acusaciones de prácticas comerciales engañosas y desleales.

Como resultado de la acción, es posible que haya reembolsos disponibles para los consumidores que fueron engañados por las prácticas de publicidad y marketing de la empresa. Los consumidores elegibles deben presentar sus reclamos a la División de Protección al Consumidor del Fiscal General de Florida antes del 13 de febrero.

La procuradora general de Tallahassee, Ashley Moody dijo: “Los consumidores merecen, y deben esperar, total transparencia por parte de las empresas al comprar cualquier producto o servicio. Es extremadamente frustrante e inaceptable que las empresas exploten a los consumidores mediante publicidad engañosa calculada y tácticas de venta dudosas. Estoy orgulloso de mi Equipo de Protección al Consumidor por asegurar reembolsos para los muchos consumidores que se vieron afectados por las prácticas de esta empresa.

“Si cree que fue víctima de una práctica comercial engañosa o injusta por parte de Monat, le animo a que se comunique con mi oficina antes de la fecha límite del 13 de febrero. Puede ser elegible para un reembolso “.

La División de Protección al Consumidor del Procurador General Moody’s investigó a Monat basándose en acusaciones de que la compañía ofreció a los consumidores un descuento sobre los precios minoristas normales y envío gratuito, sin revelar claramente el requisito de que los consumidores realicen numerosas compras adicionales por encima de un cierto umbral en dólares para mantener las ofertas. La investigación también incluyó acusaciones de que la compañía publicitó falsa y engañosamente la efectividad de sus productos de belleza, alegando que los productos estaban clínicamente probados para producir los resultados deseados. La investigación descubrió que la compañía supuestamente anunció falsamente que muchos de los productos no contenían ciertos ingredientes, como polietilenglicol, petroquímicos, sulfatos, fragancias nocivas y gluten, y que los productos de belleza eran 100% veganos.

Debido a la acción de la División de Protección al Consumidor del Procurador General Moody’s, Monat acordó reembolsar a los consumidores de Tallahassee elegibles que compraron ciertos productos de la compañía entre el 1 de junio de 2014 y el 17 de agosto de 2020; y que también presenten una solicitud de reembolso a la Oficina del Fiscal General de Florida con matasellos del 13 de febrero.

Para cumplir con la elegibilidad, una solicitud de reembolso debe incluir la siguiente información:

El nombre del consumidor;

Información suficiente para identificar la compra del consumidor, como el número de cuenta o el comprobante de compra;

Razón para solicitar un reembolso

Comprobante de devolución del producto por el que se solicita un reembolso, o si el producto no fue devuelto, una explicación declarada bajo pena de perjurio de por qué no se pudo devolver el producto; y

Una breve explicación de cómo se engañó o perjudicó al consumidor en una transacción con Monat.

🚨Deadline Approaching🚨

Refunds are available to eligible consumers who were misled in a transaction with Monat, but claims must be submitted by Feb. 13. Don’t delay!

Learn more here⬇️https://t.co/KXYMv9eVRW pic.twitter.com/2TfFIM1uXy

— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) February 8, 2021