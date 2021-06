El cantante puertorriqueño Ricky Martin, y su esposo, Jwan Yosef, posaron para la portada de la nueva versión de la revista italiana Cap 74024.

La publicación, que los usuarios en las redes sociales han descrito como “la combinación perfecta, coincide con el Mes del Orgullo LGBTQ+.

“Uno de los íconos absolutos de todos los tiempos, el hombre que hizo soñar a millones de personas a lo largo de su destacada carrera, Ricky Martin encarna junto a su esposo, Jwan Yosef, el perfecto significado de este número de Erotica Romance”, anunció la revista en su página web.

La revista se fundó en 2001 por los holandeses Gert Jonkers y Jop van Bennekom.

Recientemente, el artista reveló que durante una entrevista en el 2000, cuando la presentadora Barbara le preguntó sobre su sexualidad, se sintió muy incómodo.

“Hay un pequeño PTSD (siglas en inglés de trastorno de estrés postraumático) con esa situación. Cuando me preguntó eso, me sentí un poco atrapado, e incluso me sentí violado porque simplemente no estaba listo para salir del clóset”, explicó el cantante a la revista People.

Sin embargo, el interprete confesó que le hubiese gustado contar la verdad sobre su sexualidad en ese momento, pero no estaba listo.

Señaló que tras salir del clóset en 2010 se sintió muy bien y disminuyeron sus problemas de ansiedad, por lo que aboga por ser honesto.