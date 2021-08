El presidente Joe Biden pidió el viernes a Vickie Cartwright, superintendente interina de las escuelas públicas del condado Broward, respaldar el uso obligatorio de mascarillas en las aulas.

Esto un abierto desafío al gobernador Ron DeSantis, que le ordenó a las escuelas que el uso de mascarillas fuera opcional.

Biden le reiteró a Cartwright que su gobierno sigue listo para enviar recursos con el fin de cerciorarse de que el regreso a clases en persona fuera seguro.

El gobierno de Biden ofreció fondos federales de ayuda para compensar cualquier multa financiera que DeSantis pueda imponer a los distritos por exigir el uso de mascarillas.

I signed an executive order directing @HealthyFla to enter rulemaking in collaboration with @EducationFL to protect parents' freedom to choose whether their children wear masks in schools. https://t.co/94ZMqObRas

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 30, 2021