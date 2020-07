Después de unas candentes declaraciones que dio Dakota Johnson la protagonista de las ’50 shades of Grey’, Muchos se preguntan si la hija de Melanie Griffith y Don Johnson es bisexual… ¡Te contamos que ocurrió!

La actriz de 30 años comentó en una entrevista que le hicieron que ha experimentado con su sexualidad desde hace mucho tiempo, destacó glamour.mx

Con la declaración de Dakota, se suma a la lista de las estrellas que viven libremente su sexualidad. Además no tiene ningún tipo de prejuicio en decir como experimenta con ella.

Además, Dakota no se encasilla en etiquetas como decir que es bisexual o pansexual.

La realidad es que Dakota Johnson habló de su sexualidad hace mucho tiempo, pero hace una semana fue tendencia cuando un usuario de las redes se dio cuenta que la actriz y modelo comentó sobre su atracción por las mujeres.

El hecho ocurrió en 2017 cuando concedió una entrevista exclusiva para la revista Vogue. En la misma comentó que estaba en “una faceta experimental y de autodescubrimiento en su vida sexual”.

Al respecto la estrella que saltó a la fama por su papel de Anastasia Steele comentó, ‘He estado en una fase de mi vida en la que me fascinan las mujeres jóvenes que llegan a un acuerdo con su sexualidad… he estado experimentando eso en mi propia vida y es muy interesante para mí’.

Dakota Johnson coming out as bisexual so casually that it took 3 years for twitter to catch on is exactly the level of chill & amazing that my bisexual ass strives to be. I am so happy to have another bi celeb to know of & I’m so happy everyone is so accepting & happy for her too pic.twitter.com/wEu8SR2rRS

— Izzy ✡︎ תקוה (@jewish_bisexual) July 16, 2020