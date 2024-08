Dónde te puedes vacunar contra la viruela del mono en EE.UU.

Hace una semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) implementó una alerta sanitaria por la viruela del mono, conocida ahora como Mpox. Ahora el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), recomendó a los grupos de riesgo vacunarse a modo de prevención.

En 2019 la FDA aprobó la vacuna JYNNEOS, que sirve par prevenir tanto la viruela común, así como la viruela símica. Sin embargo, esta se aplica únicamente a adolescentes con riesgo de contraer dicha enfermedad antes de su exposición.

La vacuna también está disponible para su uso como profilaxis posterior a la exposición (PEP) para niños y adolescentes. Estos deben ser menores de 18 años y con un alto riesgo de contraer mpox, según se puede leer en la página oficial de la CDC.

Teniendo en cuenta que en Florida y otros estados del país han aumentado los casos de este virus, es importante saber dónde y quiénes pueden vacunarse.

La vacuna también está dirigida a los siguientes grupos:

Hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero o no binarias que en los últimos 6 meses hayan tenido uno de los siguientes:

– Un nuevo diagnóstico de ≥1 enfermedad de transmisión sexual

– Más de una pareja sexual

– Sexo en un local de sexo comercial

– Sexo en asociación con un gran evento público en un área geográfica donde se produce transmisión de mpox

– Parejas sexuales de personas con los riesgos descritos anteriormente

– Personas que prevén experimentar cualquiera de los anteriores

La CDC también informó que aquella persona que se apliquen la dosis conseguirán una mejor protección. El esquema de vacunación consiste en aplicar una dosis, esperar al menos cuatro semanas y después aplicarse la segunda. Dos semanas más tarde se alcanzarán los mayores niveles de protección.

¿Dónde me puedo aplicar la vacuna contra la viruela del mono?

De acuerdo con el CDC, las vacunas se aplican de forma gratuita en los departamentos de salud de todo el país. Enlistamos algunos lugares a los que se pueden acudir para ser vacunados.

En caso de tener dudas sobre a qué departamento acudir, es importante ir a la página web para acceder al mapa de ubicaciones.

1. Florida: en Miami.

Midway Specialty Care Center

Dirección: 3661 South Miami Ave, Ste 202 Miami, FL 33133

2. California: en Los Ángeles

St Johns Community Health. Washington High School

Dirección: 1555 W 110th St, Los Angeles, CA 90047

New York: en la ciudad de Nueva York

New York City Department of Health and Mental Hygiene. Chelsea Sexual Health Clinic

Dirección: 303 9th Ave, Manhattan, NY 10001

4. Illinois: en Chicago

Erie Family Health Center Incorporated. Erie Westside Health Center

Dirección: 646 N Lawndale Ave, Chicago, IL 60624

5. En Washington D.C.

DC Health and Wellness Center

Dirección: 77 P St NE, Washington, DC 20002

Cualquier persona que presente salpullido, tanto en manos, como en pies, pecho, rostro, boca y cerca de los genitales, deberá acudir al médico.

Algunos síntomas que se presentan son: fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, agotamiento, dolores musculares y de la espalda, dolor de cabeza y síntomas respiratorios.

Fuente: El Diario NY